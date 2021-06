El Suprem confirma dos anys i tres mesos de presó a un tinent coronel per assetjament sexual a una militar

Tribunal Suprem @ep





La Sala Militar del Tribunal Suprem ha confirmat una condemna de dos anys i tres mesos de presó a un tinent coronel de l'Exèrcit de Terra, que estava destinat a l'Estat Major de la Defensa, per assetjar sexual i professionalment a una caporal primer a la qual va enviar per Telegram un missatge de vídeo i d'àudio en el qual li sol·licitava "favors sexuals".





Els magistrats han desestimat així el recurs de cassació interposat per l'oficial contra la sentència dictada pel Tribunal Militar Central.





El Suprem ha ratificat la condemna per un delicte consumat d'abús d'autoritat --en la seva modalitat d'assetjament sexual i professional sobre subordinat-- a l'esmentada pena de presó, la suspensió militar d'ocupació i d'inhabilitació especial per al dret de sufragi durant el temps de condemna.





Segons recull la resolució, el tinent coronel haurà d'indemnitzar per danys morals a la caporal primer a la quantitat que es determini en l'execució de sentència.





FAVORS SEXUALS





El tribunal conclou, "sense cap dubte", que la relació entre el tinent coronel i la fi era de "naturalesa laboral", ja que va ser en aquest àmbit on el condemnat va tenir accés a el telèfon de la víctima i va començar a "intentar guanyar-se seva confiança amb afalacs ", oferint suport en aspectes relacionats amb el seu treball.





Segons consta en la sentència de 59 folis, la relació de confiança entre tots dos va desembocar en la sol·licitud de favors sexuals per part del tinent coronel a la caporal primera.





El relat de fets provats recull que el militar condemnat li va enviar també un missatge amb autodestrucció programada d'un minut en què se'l veia nu i mentre es tocava els genitals i es masturbava li deia "ha arribat el moment que sàpigues que això és teu si el vols ".





Els magistrats subratllen que la dona va comunicar a l'oficial que "mai més" tornés a enviar-li vídeos d'aquest contingut. A partir d'aquest moment, segons els fets provats, el tinent coronel va canviar el seu tracte amb la suboficial i va ordenar la reducció de les funcions que ella exercia fins llavors.





Segons consta en la sentència, com a conseqüència de la situació conflictiva la caporal primer va rebre tractament per depressió, apatia, ansietat i sentiments de culpa.





EL TESTIMONI DE LA VÍCTIMA





En el recurs presentat, l'oficial va al·legar error en la valoració de la prova pericial informàtica i mèdica i va qüestionar la crebibilitat de el testimoni de la víctima.





Quant a la valoració de la prova mèdica, la Sala ha rebutjat que el fet que en l'informe pericial sobre la caporal es parli de conflictivitat laboral i no s'esmenti un assetjament sexual "no implica ni es desprèn inqüestionablement que el trastorn patit per la cap primer no sigui conseqüència d'un assetjament sexual ".





Així mateix, el Suprem ha rebutjat l'existència de motiu espuri que pugui desvirtuar la credibilitat del testimoniatge de la cap primer.





Els magistrats consideren que la declaració de la víctima constitueix prova hàbil suficient per desvirtuar la presumpció constitucional d'innocència, i que la valoració de la mateixa pel tribunal sentenciador no pot considerar-se que hagi estat manifestament errònia.





MISSATGE NO TROBAT





El tinent coronel també va al·legar que no hi havia gravat el missatge de vídeo i àudio citat perquè els pèrits informàtics de la Guàrdia Civil no el van trobar a la galeria d'imatges de el telèfon ni a la targeta SD, com van fer constar en el seu informe.





En aquest sentit, els magistrats han precisat que el recurrent ha oblidat o omès que els pèrits també van informar que la raó que no hi hagués arxius ni aplicacions en el terminal és que es fes un esborrat de el telèfon.