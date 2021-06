Barcelona obre 25 punts on vacunar-se contra la Covid per igualar el ritme de vacunació

L'Ajuntament de Barcelona ha obert 25 punts presencials on demanar cita per vacunar-se contra la Covid, segons han explicat aquest dimarts en roda de premsa la regidora de Salut, Gemma Tarafa, i la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Carme Borrell.





Mapes de cobertura de vacunació - Europa Press





Els punts estan en funcionament des del passat dimecres i se situen en els sis districtes on el ritme de vacunació és més lent: Ciutat Vella, Sant-Montjuïc, Horta Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.





L'objectiu d'aquesta iniciativa és corregir aquesta desigualtat facilitant que aquelles persones que estan en edat de vacunar --per ara majors de 50 anys-- i encara no ho han fet rebin l'ajuda necessària per demanar allà mateix cita prèvia a través de la plataforma en línia del departament de Salut de la Generalitat.





"És important poder vacunar amb celeritat per tenir la immunitat de grup com més aviat millor", ha dit Tarafa, que ha afegit que també s'ha posat en marxa una campanya per donar a conèixer aquests punts de suport a la vacunació.





Després de detectar una cobertura de vacunes desigual a la ciutat l'ASPB va crear un grup de treball conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Català de la Salut (ICS) i el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) per analitzar les causes d'aquesta desigualtat i corregir-les .





BRETXA DIGITAL





Segons ha assenyalat Tarafa, de l'anàlisi s'extreu que el ritme de vacunació està vinculat al nivell socioeconòmic de la zona i que un dels principals motius és la bretxa digital; altres són les barreres lingüístiques o culturals i la por als efectes secundaris.





"No tenim la mateixa habilitat digital en unes zones o altres i això està vinculat al nivell socioeconòmic", ha dit la regidora.





Per la seva banda, Borrell ha explicat que la diferència entre l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) més vacunada i menys vacunada de la ciutat és de 30 punts percentuals en la franja d'edat de 50 a 59 anys i que a mesura que l'edat és major les diferències entre ABS es redueixen.





La gerent ha assenyalat que donat que es va començar a vacunar primer a les persones d'edat més avançada això "probablement" indiqui que la vacunació acaba arribant a tothom però a diferents velocitats i que és això el que el programa vol corregir.





Cadascun dels sis districtes disposa d'entre dos i sis punts per facilitar la petició de la cita prèvia i està previst que si resulten necessaris es mantinguin durant tota la campanya de vacunació.





Actualment la cobertura de vacunació de la primera dosi en els majors de 15 anys a Barcelona és del 44,6%, arribant al 92,4% en els majors de 80 anys i al 90,5% en les persones d'entre 70 i 79 anys.