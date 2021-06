Aragonès presentarà el seu Govern durant la seva primera sessió de control al ple de demà

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà aquest dimecres davant el Parlament per informar de la composició i estructura del seu Govern, en un ple que farà la primera sessió de control al seu nou executiu i crearà les comissions legislatives de la Cambra catalana.





La primera sessió de control als consellers ja Aragonès començarà a les 10.00 hores, i els grups preguntaran al president per la situació política i per la crisi generada pel coronavirus, i als consellers sobre assumptes com seguretat, habitatge, turisme, el curs escolar i atenció primària.





Abans que comparegui Aragonès, es comunicarà al ple la composició de la Mesa de la Diputació Permanent d'aquesta legislatura i els assumptes que ha tractat entre legislatures, i es proposarà ampliar l'ordre del dia per votar retirar la proposició de llei presentada el 2017 a l' Congrés per reformar el Codi Penal sobre la despenalització de l'eutanasia, que ja ha regulat la Cambra baixa.





Després compareixerà Aragonès per informar del seu nou Govern, alguna cosa pel que no tindrà límit de temps i després del que intervindran els grups parlamentaris durant un màxim de deu minuts cadascun; Aragonès podrà respondre conjuntament o de forma individual, obrint torn de rèplica de cinc minuts.





MESURES DAVANT LA PANDÈMIA





El ple també inclourà el debat i votació per validar dos decrets llei amb mesures per fer front a les conseqüències de la pandèmia de coronavirus, que presentarà el nou conseller d'Economia, Jaume Giró.





El decret llei 11/2021 estableix, entre altres mesures, que el 85% dels recursos obtinguts per sancions imposades per ajuntaments per incomplir restriccions durant l'estat d'alarma es destinin a actuacions contra el coronavirus, i prorroga un any la rebaixa fiscal sobre el cànon de l'aigua per a allotjaments turístics.





També bonifica la taxa de màquines recreatives i autoritza avenços de crèdit pressupostari per a agilitar l'execució de projectes que es finançaran amb els fons europeus, mentre que el decret llei 12/2021 posposa fins l'1 d'octubre l'entrada en vigor de les noves tarifes per estades en establiments turístics, canviant el seu calendari per tercera vegada.





DE LA XIII A LA XIV LEGISLATURA





El ple també votarà una proposta de resolució conjunta d'ERC, Junts, la CUP i els comuns per canviar la denominació d'aquesta legislatura i que passi a ser la XIV, considerant que la primera de la institució va ser la que va començar el 6 de desembre de 1932.





Així, volen que la legislatura actual passi de ser la XIII a la XIV, ja que actualment es considera que la primera va ser la que va començar el 1982, i no la de 1932, durant la qual va esclatar la Guerra Civil, com recorden els grups impulsors de la proposta, davant la qual Cs ha presentat dues esmenes.





COMISSIONS LEGISLATIVES





La sessió d'aquest dimecres acabarà amb el debat i votació de la proposta per crear les comissions legislatives, que previsiblement seran 15 i inclouran la d'Afers Institucionals; Polítiques Digitals i Territori; Empresa i Treball; Economia i Hisenda; Igualtat i Feminismes; Acció Exterior, Transparència i Cooperació, i Educació.





Les comissions d'Investigació i Universitats; Acció Climàtica; Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural; salut; interior; Drets Socials; Cultura, i Justícia també figuren en la proposta que votarà el ple, que requereix els vots favorables de la majoria absoluta perquè sigui aprovada.





El ple es reprendrà el matí de dijous amb les primeres interpel·lacions dels grups parlamentaris al nou Govern, que versaran sobre assumptes com l'habitatge, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l'educació infantil, la transició energètica, la situació econòmica i les línies estratègiques en igualtat.