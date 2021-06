El Govern confirma els nomenaments dels directors generals de les conselleries

El Govern ha aprovat al Consell Executiu d'aquest dimarts els nomenaments dels directors generals dels departaments de l'administració catalana, a més d'altres càrrecs que sumen al voltant de quaranta noves designacions.





Pere Aragonès





A la Conselleria de Presidència, s'ha nomenat a Sergi Sabrià Benito director de l'Oficina de President, a Joan Jaume Oms secretari d'Administració i Funció Pública, Alícia Corral Sola directora general de Funció Pública, ja Bernat Costas Castilla, director general de Relacions institucionals i amb el Parlament.





També s'ha designat a Núria Espuny Salvador directora general d'Administració Digital, Carles A. Foguet director general de Comunicació de la Generalitat i a Eva Lladre Olivares, directora de Serveis.





A la Conselleria de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, el Govern ha aprovat nomenar Ester Manzano Peláez directora general d'Atenció Ciutadana, Marta Subirà Roca presidenta del consell d'administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i a Teresa Prohias Ricart, directora de Serveis.





Per a la Conselleria d'Empresa i Treball, s'ha nomenat a Albert Castellanos Maduell secretari d'Empresa i Competitivitat, a Natàlia Mas Guix directora general d'Indústria, a Francesc Sutrias Grau director de l'Agència Catalana del Consum ja Vega Alonso Iglesias directora de Serveis.





La Conselleria d'Economia i Hisenda comptarà amb Josep Solà Font, director general del Patrimoni de la Generalitat i amb Maria del Carmen Alcaraz Molina, com a directora de Serveis, mentre que la Conselleria d'Igualtat i Feminisme tindrà a Meritxell Benedí Altés com a presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD) ia Neus Pociello Cayuela com a directora executiva del ICD.





A la Conselleria d'Acció Exterior i Transparència, s'ha nomenat a Mercè Crosas Navarro secretària de Transparència i Govern Obert, a Joan Maria Piqué Fernández, director general d'Anàlisi i Planificació Estratègica de l'Acció Exterior, i a Javier Eduardo Corominas Frigola director de Serveis.





La Conselleria d'Educació està integrada per Núria Mora Lorente com a secretària de Polítiques Educatives, per Joan Cuevas Expósito com a director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, per Jean-Marc Segarra Mauri com a director general de Centres Públics i per Iolanda M. Aguilar Juncosa , com a directora de Serveis.





En la Conselleria d'Investigació i Universitats s'ha nomenat a Pilar Sorribas Arenas directora general de Planificació en l'Àmbit d'Universitats i Recerca i a Daniel Crespo Artiaga rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).





La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural comptarà amb Anna Barnadas López com a secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat; amb Anna Sanitjas Olea com a directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Mitjà, i Alba Balcells Barril, directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi).





A la Conselleria de Salut, s'ha nomenat a Carmen Cabezas Peña secretària de Salut Pública, Gemma Craywinckel Martí directora de Servei Català de la Salut (CatSalut), a Yolanda Lejardi Estévez directora gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS) ja Josefina Valls Vila, directora de Serveis.





També s'ha designat a Carles Manel Macian Villanueva director de Serveis de la Conselleria d'Interior, Xavier Baiget Cantons director de Serveis de la Conselleria de Drets Socials; Marta Garsaball Pujol directora de Serveis de la Conselleria de Cultura i a Raquel Sistaré Lanas directora de Serveis de la Conselleria de Justícia.