Ghali abandona Espanya en un avió algerià

Ramzi Boudina - Reuters





El secretari general del Front Polisario, Brahim Ghali, ha abandonat Espanya a les 01.30 hores d'aquest dimecres en un avió oficial algerià des de l'aeroport de Pamplona i arribarà al voltant de les 03.00 a Alger.





Fonts consultades per Europa Press han confirmat aquest abandó del territori espanyol, que s'ha produït sense incidents en un avió enviat per Algèria, encara que aquestes mateixes fonts han aclarit que l'aeronau no està vinculada a les Forces Armades del país magribí.







Ghali havia abandonat l'Hospital San Pedro de Logroño on ha estat ingressat un mes i mig per a ser tractat de COVID-19 cap a les 21.30 hores de forma discreta, després de demanar l'alta de forma voluntària i amb prou feines unes hores després de declarar de forma telemàtica davant l'Audiència Nacional. Sobre ell no pesa cap mesura cautelar, pel que pot sortir d'Espanya sense traves.





El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat que la "atenció humanitària" al secretari general del Polisario "ha conclòs" i ha aclarit que sortirà a les "pròximes hores i moments". "No té més sentit que romangui a Espanya. L'atenció humanitària ha conclòs", ha assegurat en una entrevista a TVE.





Espanya havia acollit a Ghali per "raons humanitàries", segons el mateix Govern, que responia d'aquesta manera a l'empitjorament de la salut del líder sahrauí després encomanar-se de coronavirus. Segons Exteriors, el líder del Polisario va entrar amb el seu propi passaport algerià i es va canviar d'identitat en el propi hospital.





L'acollida de Ghali ha servit al Marroc com a detonant d'una crisi que va derivar fa dues setmanes a l'entrada de milers de persones a Ceuta ia un pols polític entre Rabat i Madrid que va implicar la crida a consultes de l'ambaixadora marroquina a Espanya.