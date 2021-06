La nova Estratègia de Seguretat Nacional lluitarà contra la desinformació

EFE





La nova Estratègia de Seguretat Nacional s'enfronta per primera vegada a la desinformació. D'altra banda, en l'esborrany queda clar que els canvis que s'incorporin estaran centrats en aspectes com ara millorar les capacitats de traçar plans o l'automatització, de manera que es puguin afrontar crisis com la de la pandèmia amb una major preparació.





La crisi derivada del coronavirus ha fet que les pandèmies i les epidèmies passin de ser 'desafiaments' a ser 'amenaces' a l'Informe de Seguretat Nacional. Una cosa que ha arribat després de veure l'enorme impacte que ha suposat el Covid a nivell nacional i que tal com va avançar Iván Redondo davant la Comissió de Seguretat Nacional, ha col·locat a les epidèmies en el primer lloc de les amenaces d'Espanya fins 2024.





A més, aquesta nova Estratègia de Seguretat també inclourà combatre la desinformació. Més en concret, vol definir una metodologia per a la "identificació, anàlisi i gestió d'esdeveniments desinformatius".