Marroc trencarà relacions diplomàtiques amb Espanya en les pròximes hores, afirmen els saharauis

Fonts diplomàtiques marroquines d'alt nivell han afirmat que Rabat té previst anunciar un cessament de les relacions diplomàtiques entre el Marroc i Espanya en les pròximes hores.





Segons El Confidencial Saharaui, un mitjà relacionat amb el Front Polisario, el Marroc anunciarà en les pròximes hores la interrupció de les relacions diplomàtiques amb Espanya com a resposta a la decisió presa pel jutge Santiago Pedraz, que va decidir deixar en llibertat a l'líder d'el Front Polisario, Brahim Ghali.





Ministre d'Exteriors del Marroc, Nasser Burita @ep





El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, que instrueix les dues querelles presentades contra el líder del Front Polisario, Brahim Ghali, ha admès una denúncia que va presentar a La Rioja un col·lectiu d'advocats marroquins per un delicte de falsificació del document d'identitat. El magistrat assenyala en el seu acte que l'Audiència Nacional no és competent en aquest tipus de delictes.







En la resolució rebutja admetre aquesta denúncia al·legant que els fets als quals es refereix no poden constituir un delicte dels atribuïts a la competència de l'Audiència Nacional ja que la possible falsedat al·legada no està prevista dins de les seves competències.





Suma a això que en la denúncia, que va ser remesa a la Fiscalia de la Rioja --que al seu torn la va derivar al Jutjat Central d'Instrucció número 5--, es recolza en informacions de premsa sense que consti que "efectivament o al menys indiciàriament s'hagin utilitzat documents falsos ".





"No hi ha doncs, per obvi, notitia criminis", li indica al Club d'Advocats de Marroc, per

recordar-los tot seguit que "és incert" que l'investigat hagi estat processat per la justícia

espanyola per actes de tortura, segrest i per ser sospitós d'haver comès crims de

guerra.