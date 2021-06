Dissenyen un autobús volador que podria connectar Barcelona i Madrid en una hora

La companyia novaiorquesa Kelekona ha dissenyat un autobús elèctric i volador que podria viatjar a la velocitat d'un avió i recórrer per l'aire la distància que separa Barcelona i Madrid en tan sols una hora. De moment és només un projecte que no té data de llançament al mercat; ni tan sols se sap si sortirà algun dia. No obstant això, l'empresa ha desenvolupat la idea amb molts detalls.





Per començar, aquest autobús amb forma arrodonida comptaria amb vuit hèlixs, que al costat de la seva estructura li permetrien volar. Aquestes hèlixs estarien aparellades, tindria dos davant i dos a la part de darrere, i podrien bascular per poder enlairar-se, aterrar i volar correctament.





Pel que fa al material, estaria fabricat amb alumini i podria transportar 40 pasatgers i un pilot a la velocitat d'un avió. I donades les seves característiques, també podria usar-se per a rescats d'emergència o per transportar mercaderies. Per atorgar-li seguretat, portaria uns radars amb els quals es podria veure en un rang de 160 quilòmetres.





No obstant això, encara que la idea resulti atractiva, també té contres. Les bateries haurien de ser de grans dimensions, de manera que resultarien cares. També seria elevat el cost de producció en general i hauria d'invertir-se diners en construir aeroports especialitzats per a aquest vehicle. A més, l'emissió de CO2 seria més gran que amb els mitjans de transport actuals.