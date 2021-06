De Perejil al Sáhara, el rei del Marroc s'avorreix

Això de tenir veïns, al llarg de la vida sempre ens trobem amb algun d'ells que porta problemes. És la condició humana i que cadascuna de les persones són diferents, no físicament, que també, sinó en la seva forma de pensar i de relacionar-se amb els altres. És normal, perquè això vol dir que no som robots.





Aquest veí que genera malestar, perquè sembla que no té res més a fer la punyeta, sol tenir difícil solució, sobretot quan no es vol arribar a acords de convivència responsable. Una cosa així està succeint amb el veí Marroc, al rei se li ha pujat el gall dindi al turbant després de l'acord signat amb l'expresident Trump, poc abans que els ciutadans li donessin un cop de peu al cul al ros de pot. Des d'aquest moment, el rei marroquí s'ha cregut que pot "ficar-se" amb el seu veí. Això és el que tenen els dictadors que, com pensen que tenen darrere al cosí de zumosol, poden fer el que els vingui de gust als seus reals natges.





Per aquesta prepotència que el caracteritza al monarca marroquí --que, per cert, viu més temps a França que al seu país, on pot fer una vida privada molt "especial" amb tot luxe de detalls, mentre els seus súbdits han de jugar-se la vida buscant un present i un futur millor per a ells i els seus fills - ara li ha donat per declarar-li la "guerra" diplomàtica a Espanya. L'excusa és l'haver acollit en un hospital espanyol al líder del Front Polisario, enemic seu per la sobirania del Sàhara. Aquest territori li interessa molt a Mohammad VI i no per la seva gent, sinó pels minerals estratègics que guarden en el subsòl i que li pot fer créixer més encara el seu compte bancari, que no és poca.





Com Mohamed s'avorreix, de tant en tant necessita una distracció extra i què millor que tocar-li els nassos al veí de què tant recela. Des de 2002, amb l'episodi de la invasió de l'illot de Perejil, no s'havien produït greus incidents diplomàtics, excepte els normals pel tema de la immigració. A més ha de desviar l'atenció cap a una altra part de tot el descontentament que hi ha al seu país, ja que cal buscar l'enemic extern i carregar-li totes les culpes del que li passa.





Per embolicar més encara, un dels seus ministres -enviat pel seu cap, no parlen sense prèvia autorització- compara la situació del Sàhara amb la de Catalunya. Tota una tàctica que, en termes entenedors, que no diplomàtics, ho fan per tocar els bemolls. Mentrestant, segueixen a Ceuta més de 1000 nens i joves que han fugit perquè no tenen futur, en un país on el seu rei és el més ric d'Àfrica.





En la nit d'aquest dimarts el secretari general del Front Polisario, Brahim Ghali, sortia de l'aeroport de Logronyo amb destinació a Algèria, país en el qual està refugiat, encara que el seu desig és el de tornar de nou al Sàhara. La crisi no ha acabat: Marroc ha anunciat el seu empipament per deixar-ho marxar i en aquest enuig subjau una amenaça vetllada sobre Ceuta i Melilla.





Amb el que no compta Mohamed és que Espanya, a part de ser el seu veí, és l'entrada a Europa i aquesta pertany a la Unió Europea Tampoc sap la reacció del nou govern dels EUA, que no està per la labor d'explicitar el seu suport a Marroc. La veritat és que aquesta no és una simple baralla de pati de veïns sinó de geopolítica, negocis i ambicions. Caldrà esperar, com sempre, per aquesta vegada. Pedro Sánchez no ho ha fet malament ....