El Col·legi de Periodistes acusa el govern andalús d'alimentar els rumors i discursos d'odi

El Col·legi Professional de Periodistes d'Andalusia sol·licita al govern andalús la reactivació de la Xarxa Antirumors, l'objectiu general és "lluitar i eradicar els prejudicis cap a les migracions, les persones migrades i les polítiques migratòries que, a través dels rumors, es difonen en la societat andalusa originant o sustentant discriminació social i dificultant la convivència intercultural ", segons s'expressa al web de la iniciativa.





@EP





La Xarxa Antirumors, impulsada anys enrere per la mateixa Junta d'Andalusia en el marc de l'Estratègia d'Intervenció en Gestió de la Diversitat Cultural, amb prou feines ha tingut activitat des que va prendre possessió l'actual president de la Junta d'Andalusia. És més, el comitè gestor i l'assemblea general porten sense reunir des de molt abans de la crisi sanitària i no hi ha cap intenció que es produeixi una convocatòria propera.







"El govern andalús està deixant morir a la Xarxa" i amb això "alimentant els rumors i discursos d'odi" cap a les persones migrades. "Discursos d'odi alimentats amb diners públics, gràcies a les campanyes de publicitat institucional en pàgines web, xarxes socials i mitjans de comunicació sense cap tipus de valors democràtics", indica l'entitat.





Titulars en pàgines web com "L'amo del cotxe que va atropellar el Guàrdia Civil és d'origen magribí", o, pitjor encara, en mitjans de comunicació periodístics com "Els ex'menas' que van arrasar a robatoris al centre de Jerez seran expulsats de país ", així com les reaccions a la crisi migratòria a Ceuta i Melilla fan evident la necessitat de, no només mantenir, sinó reforçar l'activitat de la Xarxa Antirumors.





Al fil de la importància de posar en valor l'ètica periodística, el Col·legi indica que va presentar a la XARXA al setembre de l'any passat una proposta per liderar un grup promotor a la província de Cadis. En aquesta, l'organització col·legial de periodistes explicava la seva implicació en accions relacionades amb els rumors i bones pràctiques informatives. Per exemple, les jornades 'Immigració i mitjans de comunicació', celebrades el 2018, i que van comptar la col·laboració, entre altres, de la Junta d'Andalusia. La campanya contra rumors en xarxes socials 'Compte, això fa olor de mentida', entre d'altres, el web Expertes de l'Estret , un llistat de fonts informatives femenines i la col·laboració amb qualsevol iniciativa que tingui a veure amb la causa, per exemple, la Xarxa gaditana de Col·legis Professionals per a la Cooperació Humanitària o tallers en centres escolars per detectar notícies falses.





"La província de Cadis, - incidia el Col·legi en el seu escrit-, és una de les principals portes d'entrada de migrants al territori nacional, per la qual cosa ens sembla molt important treballar en l'eliminació d'estereotips i situacions de discriminació cap a les persones migrants. El paper dels mitjans, a més, és fonamental en aquesta tasca, i els periodistes tenim formació específica destinada a detectar rumors i investigar els fets ". No hi va haver resposta, explica l'organització col·legial.





"Mentre, la Junta d'Andalusia segueix regant amb diners públics pàgines web i mitjans que difonen continguts sense cap tipus d'ètica periodística i, el pitjor, sense transparència en la contractació, en lloc de reforçar la llibertat de premsa a la comunitat autònoma i deixa sense capacitat d'acció un dels programes que sí que aposten per la concòrdia, l'educació en valors, la diversitat cultural a Andalusia i la rellevància de la comunicació social ", afirma el Col·legi de Periodistes.





Per tots aquests motius, el Col·legi, com a integrant de la Xarxa, sol·licita: