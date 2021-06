Rocío Carrasco abandona el cementiri de Chipiona després de patir un atac d'ansietat

Després d'anys sense visitar Chipiona, i demostrant que és una altra persona després explicar la seva veritat en la docusèrie que ha posat la seva vida de cap per avall, Rocío Carrasco tornava a la terra natal de la seva mare, Rocío Jurado, en el 15è aniversari de la seva mort. Una data molt especial en la que la seva filla va visitar alguns dels llocs més estimats per l'artista i, com no podia ser d'altra manera, el mausoleu de 'La més gran' al cementiri de Chipiona, on segons van revelar a 'Sálvame' va patir un atac d'ansietat davant de tants records que van tornar a la seva ment en el lloc on reposen les restes d'una de les persones més importants per a ella, la seva mare.





Rocío Carrasco després d'abandonar el cementiri





Una visita que Rocío ha fet acompanyada per l'equip de 'Rocío, explicar la veritat per seguir viva' i que, segons es comenta, podrem veure aquesta nit a Telecinco, amb l'entrevista en directe de la filla de Rocío Jurado per posar el fermall d'or a la sèrie documental amb la qual ha explicat la seva punyent veritat després de 20 anys de silenci.





Altres fonts, però, apunten que aquest retorn de Rocío Carrasco a Chipiona coincidint amb l'aniversari de mort de Rocío Jurado podria ser degut a l'enregistrament de la segona part del seu docusèrie, en què ara sí la filla de 'La més gran 'parlaria llargament de la seva família materna i explicaria el per què de la seva nul·la relació amb José Ortega Cano, amb els seus germans Glòria Camila i José Fernando i amb els seus oncles Amador i Glòria Mohedano.