Ampliar l'Aeroport de Barcelona és una necessitat imperiosa, segons Pere Navarro

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha participat aquesta tarda en una sessió virtual per al Cercle d’Infraestructures sota el títol “Zona Franca de Barcelona, innovació i indústria 4.0”.





@EP





Com a eix principal de la sessió, el delegat especial de l'Estat al CZFB ha insistit en la “imperiosa necessitat d'ampliar l'Aeroport de Barcelona per a convertir-lo en un hub internacional que permeti una major reactivació de l'economia, alhora que es reafirma el potencial de Barcelona com a capital mundial de la nova economia”. Pere Navarro ha afegit que “l'ampliació també és una oportunitat de convertir una de les majors infraestructures de la ciutat en un exemple en matèria d'innovació i sostenibilitat”.







Així mateix, el delegat especial de l'Estat de l'entitat ha destacat l'aposta del CZFB per la nova economia i la indústria 4.0 amb importants projectes destacats com la 3D Incubator, la primera incubadora d'alta tecnologia en impressió 3D impulsada ja fa dos anys al costat de Leitat i amb l'ajuda de fons FEDER de la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç d'Espanya, i mitjançant el gran projecte de la DFactory Barcelona. “La factoria del futur, també amb Leitat com partner tecnològic, s'inaugurarà el pròxim estiu i es convertirà en un referent de la indústria 4.0 i un espai on voldran estar totes les empreses que tinguin la innovació com a prioritat en el seu procés de producció”, ha assegurat Navarro.





Pere Navarro també ha reafirmat el compromís del CZFB amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, convertint-se en els seus ambaixadors amb l'objectiu de “construir una nova cultura industrial sostenible de la mà de totes les empreses del nostre entorn”.





Finalment, el delegat especial de l'Estat en el CZFB ha destacat Barcelona com un cas pràcticament únic en el món per la ubicació de les seves principals infraestructures, ja que “en pocs quilòmetres es concentren el Port de Barcelona, l'aeroport i la Zona Franca, la qual cosa dota d'un gran valor logístic a la ciutat comtal”.