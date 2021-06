Estudien la manera d'obtenir llet bovina immune per reforçar el sistema davant del covid-19

El grup de Malalties Infeccioses de el Departament de Sanitat Animal de la Universitat de Còrdova (UCO) investiga un preparat lacti de vaca que pogués ser efectiva per controlar el coronavirus, ja que els anticossos bovins podrien arribar a inactivar el virus en persones que infectades o ajudar a prevenir la malaltia.





Got de llet @ep





Segons ha indicat la institució universitària en una nota, la llet conté de forma fisiològica biocomponents "altament defensius enfront de les infeccions". Partint d'aquesta afirmació, el grup AGR-149-Malalties Infeccioses de el Departament de Sanitat Animal de la UCO està realitzant una investigació que centra el seu focus d'estudi en la llet de vaca com a possible font de control de la covid-19, els resultats han estat publicats, parcialment, a la revista 'Frontiers in Inmunology'.





Això és possible per l'anomenada "immunitat creuada", sobre la qual ja existeixen evidències sobre la protecció que aporta, tal com ha explicat una de les investigadores principals, Mari Carmen Borge. "S'ha demostrat que les cèl·lules immunes que està generant l'animal vacunat davant del coronavirus boví són capaços de controlar també altres coronavirus, com la SARS-CoV-2, causant de covid-19".





Per la seva banda, l'investigador principal de el projecte, Antonio Arenas, ha aprofundit en la similitud que hi ha entre el coronavirus boví (BCoV) i la SARS-CoV-2 per explicar l'efectivitat d'aquesta tècnica. "Hi ha una sèrie d'estructures de virus, molt conservades, que són similars en tots dos virus, de fet, els dos pertanyen a l'gènere Betacoronavirus. Per això, la llet de vaca podria tenir una acció de bloqueig total o parcial de SARS-CoV- 2 ".





D'aquesta manera, aquests anticossos bovins podrien arribar a inactivar el virus en persones que ja estiguin infectades o bé ajudar a prevenir la malaltia en aquelles no vacunades o que, després de vacunar-se, no hagin desenvolupat immunitat.





Així, el que es tracta és d'aportar un complement que ajudaria a el sistema immune a través d'un preparat làctic, amb un alt nivell d'anticossos que ajuden a sistema immune a controlar la infecció mitjançant diferents vies immunes.





Els animals dels quals s'extreu la llet han estat prèviament vacunats amb vacunes BCoV comercials, pel que han generat un nivell elevat d'anticossos. No obstant això, el moment en què la llet és més efectiva és just després de el part, "aquí augmenta el nivell d'immunoglobulina en la llet --el que s'anomena el calostre--, però té una durada determinada", ha afegit Arenas .





Ara el repte científic està a aconseguir perllongar el període de encalostració perquè es mantingui durant més temps. I també estudiar la manera d'assegurar sempre el mateix nivell d'anticossos en el producte final, que s'espera comercialitzar en format monodosi a partir de setembre. "Per a això, hem d'anar readaptant el cicle de reproducció de l'explotació bovina amb la finalitat de mantenir sempre una sèrie d'animals amb anticossos alts", ha puntualitzat l'investigador.





Aquest preparat lacti, que podrà ser consumit per qualsevol persona, ja s'ha provat en més de 300 persones i, entre elles, no s'ha detectat cap procés greu de covid-19. A partir que surti a el mercat es realitzarà un assaig observacional, però, de qualsevol manera, mai va a ser perjudicial per a la salut i sí que podria convertir-se en un aliat natural que aporti cert nivell immunitari al nostre sistema.





Hi ha altres reptes tecnològics, de gestió del ramat, dels processos d'higienització, conservació, envasament, màrqueting i metge, entre altres, que el fan un projecte "holístic i complex".