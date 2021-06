El 20% de la població espanyola té problemes de fertilitat

Una de les àrees de salut que més ha avançat en els últims 40 anys pel que fa a investigació i tècniques reproductives, és la de la fertilitat. Espanya, avui en dia, és un dels països més avançats en tècniques reproductives tant a Europa com al món. Això ha estat així per un factor determinant: la disminució de la fertilitat tant en dones com en homes.





Diversos estudis demostren com els hàbits de vida adquirits sobretot a partir del nou mil·lenni són els que més han perjudicat la salut reproductiva tant d'homes com de dones. La població està cada vegada més exposades a productes químics que resulten perjudicials per a la salut. Químics que poden trobar-se als aliments, en productes d'higiene i cosmètica o en l'aire que respirem, per exemple. Però també ha afectat la forma de vida, en la qual cada vegada s'està més estressat i el retard en l'edat de les dones a l'hora de ser mares, juguen un paper fonamental en aquesta disminució generalitzada de la fertilitat.







En l'actualitat, un 20% de la població de menys de 40 anys, té problemes a l'hora de tenir fills. Aquest problema, però, resulta encara més comú entre les dones, en què el percentatge augmenta a un 30%. I és que elles són les que compten amb patologies com l'ovari poliquístic o l'endometriosi , que són factors freqüents en una baixa taxa de fertilitat de les dones, altres com el tabac, l'alcohol i una mala alimentació són igual de perjudicials per a homes i per a dones.





Cada 4 de juny se celebra el Dia Mundial de la Fertilitat per donar veu a aquest problema tan desconegut que es pateix en silenci en la majoria dels casos. L'Organització Mundial de la Salut reconeix aquest problema de salut com a malaltia comuna en les persones que estan en edat reproductiva, la qual es considera en menys de 40 anys.





I si es pateix en silenci és perquè la infertilitat està plena de prejudicis que portarà encara temps eliminar de la societat. Els metges recomanen que per millorar aquest problema de salut generalitzat cada vegada més entre la població espanyola, es presti atenció des de molt jove. Amb això, les autoritats mèdiques indiquen que una cura de la salut sexual i reproductiva des de la joventut, previndrà nombrosos problemes futurs. Per això des mujerfertil.es es recomana prendre algunes precaucions o seguir algun dels consells més comuns que ens ofereixen els metges: