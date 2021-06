Una dona mor en el seu casament i el nuvi es casa amb la seva cunyada

Una parella de nuvis es disposava a casar-se quan ella va caure inconscient a terra. Quan van arribar els metges a atendre-la no van poder més que constatar la seva mort. El nuvi, llavors, va decidir contraure matrimoni amb la germana de la que havia sigut la seva futura dona.





Els fets van passar a l'Índia, a l'estat d'Uttar Pradesh. Segons informa el mitjà local Times of India, el succés va tenir lloc quan tots dos es preparaven per al Saptapadi, una tradició matrimonial hindú que consisteix a realitzar 7 promeses girant al voltant d'una foguera.





Va ser llavors quan la dona va morir i la família, per no desaprofitar tot el que ja havien preparat, va decidir que el nuvi es casés amb la seva cunyada. "No sabíem què fer. Les dues famílies es van asseure juntes i algú va suggerir que la meva germana petita, Nisha, hauria de casar-se amb el nuvi. Les famílies van discutir l'assumpte i van estar d'acord ", va declarar un familiar.





Després de la cerimònia, es van iniciar els ritus per donar-li l'últim adéu a la dona morta. Fins llavors, el seu cos va romandre guardat en una altra sala de la casa.