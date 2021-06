Tragèdia a l'Iran: el vaixell més gran de l'armada s'incendia i s'acaba enfonsant al golf d'Oman

Foto de Sina Drakhshani a Unsplash







El major vaixell de l'Armada de l'Iran s'ha enfonsat aquest dimarts després de patir un incendi a bord dilluns davant de les costes de la ciutat de Jask, situada al golf d'Oman, tal com han confirmat les autoritats de país centreasiàtic.





L'Armada ha detallat en un comunicat que el 'Jark', el vaixell més amb què compta pel que fa a tonatge, va patir un incendi per causes per ara no determinades durant la jornada de dimarts, sense que els esforços per extingir-lo hagin tingut èxit.





Així, ha assenyalat que la tripulació va ser evacuada i traslladada a Jask durant les tasques de lluita contra les flames, que finalment han estat infructuoses, tal com ha recollit l'agència iraniana de notícies Mehr.





L'Armada ha destacat que el vaixell, que ha estat operatiu durant més de quatre dècades, havia estat enviat fa pocs dies a aigües internacionals per participar en unes maniobres d'entrenament.