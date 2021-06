Ancelotti substituirà Zidane com a entrenador del Reial Madrid

@EP





Carlo Ancelotti és l'elegit per substituir Zinedine Zidane com a entrenador de Reial Madrid. En la seva primera etapa a la banqueta del conjunt blanc, fa sis anys, Ancelotti va guanyar una Copa, una Copa d'Europa, una Supercopa d'Europa i un Mundial de Clubs. Així, el seu primer pas pel Reial Madrid va estar marcat per l'èxit. Ara, en la seva tornada, tractarà de portar al més alt a un equip que patirà un gran canvi en la seva plantilla.





L'italià arriba després d'haver deixat a l'Everton, que ha quedat desè classificat a Premier League, gràcies a haver rescindit de manera amistosa el contracte. Amb el Reial Madrid, de moment, ha signat un per tres temporades.





Així, Ancelotti, que no era la primera opció ni de Florentino Pérez ni de José Ángel Sánchez, ha estat finalment l'elegit per dirigir la banqueta del Reial Madrid. Per davant tindrà un gran treball per fer, si no vol acabar en blanc com li va passar en la seva última temporada en aquest club, raó per la qual van decidir prescindir d'ell.