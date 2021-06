Agüero fitxa pel Barça amb una gran rebaixa en el seu sou fix

@EP





El Kun Agüero ja és oficialment jugador del FC Barcelona. L'argentí acabava contracte amb el Manchester City i, tot i tenir millors ofertes econòmiques d'altres clubs, va decidir fitxar pel conjunt blaugrana i jugar amb el seu amic Leo Messi.





Així, el traspàs ha estat gratis per al FC Barcelona, que a més li ha ofert un sou molt menor del què tenia en el conjunt anglès. Mentre que a Manchester tenia un sou fix brut anual d'entre 12 i 14 milions, a Barcelona cobrarà 6 milions. Això sí, la resta s'ho jugarà en variables: guanyarà més segons els partits que jugui i els títols que guanyi.





No serà fàcil. Agüero té ja 33 anys i, a més, ha arribat al club en un moment que no és precisament el millor pel qual han passat als blaugrana. Però malgrat això, tal com va demostrar en la presentació, està feliç i il·lusionat d'estar al Barcelona.