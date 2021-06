Xina i Rússia podrien haver desenvolupat una nova arma que causa danys cerebrals a través de microones

En els últims anys, diversos països han desenvolupat armes de microones de taula capaços de causar la misteriosa onada de lesions cerebrals conegudes com "síndrome de l'Havana" en diplomàtics i espies nord-americans, segons informa The Guardian.





Una empresa nord-americana també va fabricar el prototip d'una arma d'aquest tipus per al cos de marines a 2004. L'arma, el nom en codi és Medusa, havia de ser prou petita com per a cabre en un automòbil i causar un "efecte incapacitant temporal" però "amb una probabilitat baixa de mort o lesions permanents".





No hi ha evidència que la investigació s'hagi portat més enllà de la fase de prototip, i es va eliminar un informe sobre aquest projecte web de la Marina dels EE. UU. Els científics que havien participat en fabricar el prototip van dir que les consideracions ètiques que impedeixen l'experimentació humana van contribuir al fet que el projecte s'arxivés. No obstant això, aquests motiu no han afectat als seus adversaris directes, la Xina i Rússia, que segons informa The Guardian, sí que han fabricat l'arma.





Detector de microones @ep





"Aquesta tecnologia ha estat en la seva major part, si no abandonada, pràcticament deixada en guaret als Estats Units, però no ha estat en guaret en altres llocs", explica James Giordano, professor de neurologia i ètica en el Centre Mèdic de la Universitat de Georgetown.





Giordano, també especialista en biotecnologia, bioseguretat i ètica en l'Escola de Guerra Naval dels Estats Units, va ser contractat com a assessor pel govern a finals de 2016 després que unes dues dotzenes de diplomàtics nord-americans comencessin a emmalaltir a l'Havana. Més tard va participar en una avaluació per al Comandament de Forces Especials dels Estats Units sobre quins països estaven desenvolupant la tecnologia i què havien aconseguit.





"Va quedar clar que Rússia i els seus satèl·lits van reprendre part de la feina que es va dur a terme a l'antiga Unió Soviètica", afirma Giordano a The Guardian. De la mateixa manera, ha explicat que la Xina també havia desenvolupat dispositius d'energia dirigida per provar l'estructura de diversos materials, amb tecnologia que podria adaptar-se a les armes. Una segona onada important de lesions cerebrals entre diplomàtics i oficials d'intel·ligència nord-americans va tenir lloc a la Xina el 2018.







Giordano no pot donar detalls sobre quin país havia desenvolupat quin tipus de dispositiu, però va dir que les noves armes feien servir freqüències de microones, capaços d'interrompre la funció cerebral sense cap sensació de cremor. "Això va ser important, i bastant aterridor, per a nosaltres, perquè va representar un estat d'avanç i sofisticació d'aquest tipus d'instruments que fins ara no s'havia pensat que s'aconseguiria", assegura el científic.





Si un adversari nord-americà ha aconseguit miniaturitzar la tecnologia d'energia dirigida necessària per infligir dany tissular a distància, fa que aquestes armes siguin una explicació més plausible de la síndrome de l'Havana, conclou Giordano.





Més de 130 funcionaris nord-americans, del departament d'estat, la CIA i el consell de seguretat nacional (NSC), han patit símptomes, que inclouen marejos, pèrdua de l'equilibri, nàusees i mals de cap, identificats per primera vegada a Cuba. L'impacte en algunes de les víctimes ha estat debilitant i durador.





Alguns dels incidents més recents han involucrat a funcionaris del NSC que van experimentar símptomes paralitzants a plena llum del dia a Washington. El departament d'estat, la CIA i el Pentàgon han iniciat investigacions, però encara no han arribat a conclusions. Un informe de l'Acadèmia Nacional de Ciències el desembre, va trobar que les lesions de la Síndrome de l'Havana probablement van ser causades per "energia de radiofreqüència polsada dirigida" ..