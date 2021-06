El 62% d'espanyols seguirà portant mascareta a transports públics i hospitals quan no siguin obligatòries

El 62 per cent dels espanyols seguirà portant mascareta transports públics, hospitals i en temporada de grip i al·lèrgies, segons l'estudi 'Tendències Cofares. Un any de COVID-19 (III): Hàbits sobre l'ús de la màscara ', impulsat per Cofares amb l'objectiu de conèixer si se seguiran utilitzant els mascaretes quan ja no siguin obligatòries, així com les seves preferències.





En l'anterior edició, 'Enquesta d'hàbits de protecció davant la Covid-19', publicada a l'octubre de 2020, ja va quedar de manifest que el 67 per cent dels espanyols s'havia adaptat bé a la utilització de la màscara després de la irrupció de la pandèmia provocada per la Covid-19.





En aquest sentit, per rang d'edat, eren les generacions més joves les que s'havien adaptat més ràpid o no havien tingut problemes per a això. Així ho assegurava el 74,2 per cent dels enquestats de la 'Generació Z' (18-25 anys), el 67,3 per cent dels 'millennials' (26-35 anys), el 60,7 per cent de la 'Generació X' (36-55 anys) i el 65 per cent dels 'boomers' (més de 55 anys).





Preguntats pel tipus de mascareta que prefereixen usar, els enquestats tenen clar que són les màscares FFP2 i les quirúrgiques enfront de les de tela. En concret, el 41,5 per cent dels espanyols opta per les FFP2, mentre que el 37 per cent es decanta per les quirúrgiques.





En darrer lloc, se situen les màscares de tela (21,5%) que, a més de no ser articles sanitaris, no compten amb les garanties necessàries de protecció enfront del coronavirus. Unes xifres que no sorprenen tenint en compte les dades de subministraments de màscares proporcionats per Cofares, ja que tan sols el desembre de 2020 i gener de 2021, el subministrament a farmàcies de mascaretes FFP2 va créixer un 62 per cent i el de quirúrgiques 1 1.400 per cent respecte a l'any anterior.





Per comunitats autònomes, destaquen la Regió de Múrcia i la Comunitat València com les zones que major preferència d'ús tenen per les màscares FFP2 (54,3% i 53,4%, respectivament). Molt a prop d'aquestes dades es troben Cantàbria, amb un 50 per cent, Extremadura, amb un 48,1 per cent, i Andalusia, amb un 46,8 per cent.