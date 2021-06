Juny s'inicia amb més indults concedits que en tot 2020

El BOE d'aquest dimecres recollia cinc nous indults aprovats aquest dilluns pel Consell de Ministres. Amb aquests, el Govern ha concedit un total de 33 en el que va d'any: 3 més dels que es van aprovar el 2020 i molt a prop dels 40 concedits en tot 2019.





@EP





Entre els cinc nous indults, tal com diuen en Civio, es troben els de dos germans que van ser condemnats a 4 anys de presó el 2014 per delictes contra el medi ambient i lesions als veïns del bloc de pisos en el qual tenien un pub .





Ara, en lloc de complir les penes de presó, realitzaran un any de treballs en favor de la comunitat. També hi ha el cas d'una altra dona indultada, que va ser condemnada el 2009 a vuit anys de presó per tràfic d'estupefaents. Si és el cas, podrà sortir de la presó perquè la seva pena es quedarà en dos anys.





Els altres dos indults se'ls han concedit a dues dones més: una condemnada per un delicte de lesions i una altra per un de salut pública.





Tot i que els indults els sol·licitin els tribunals, finalment és el Govern el que pren la decisió. Una cosa que succeirà també amb els que es volen aprovar per als presos del 'Procés' .