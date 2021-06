Obren judici oral contra Rato i li demana 65 milions de fiança

El jutge d'Instrucció número 31 de Madrid ha acordat l'obertura de judici oral contra l'exministre d'Economia Rodrigo Rato per delictes contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals i corrupció en els negocis, en el marc de la causa sobre el presumpte origen il·lícit del seu patrimoni.





Li dóna a més un dia de termini, des del moment en què sigui notificat formalment d'aquesta decisió, per prestar fiança per un total de 65.132.961 euros, amb la finalitat de "assegurar les responsabilitats pecuniàries" que poguessin imposar en sentència, i amb l'advertència que de no aportar aquesta quantitat "se li embargaran béns en quantitat suficient per assegurar la suma assenyalada".





Rato declara com investigat davant el jutge @ep





El magistrat Antonio Serrano-Arnal entén que no pertoca a l'obertura de judici oral per la suposada comissió dels delictes de falsedat continuada i insolvència punible, per la qual cosa no serà jutjat per aquestes conductes.





En aquesta resolució, contra la qual no cap recurs i que té data d'1 de juny, es declara competent per al coneixement i la decisió de la causa a l'Audiència Provincial de Madrid. A més de Rato, s'asseuran a la banqueta altres quinze persones i dues societats, una d'elles el bufet de l'advocat i soci de Rato Domingo Plaza.





Segons el resultat de la instrucció d'aquest assumpte, Rato ha mantingut des de 1999 un patrimoni ocult a la Hisenda Pública a través de diverses societats amb les que hauria realitzat contínues activitats d'inversió financera mitjançant comptes bancaris a Bahames, Suïssa, Mònaco, Luxemburg i el Regne Unit, entre altres llocs.





Al llarg de la investigació judicial, s'han identificat increments no justificats en el patrimoni de Rato entre els anys 2005 i 2015 per un import total de 15.633.056,87 euros, a més de rendiments de capital mobiliari a l'exterior que tampoc van ser declarats a la Hisenda Pública. Les quotes defraudades ascendirien a 8.586.121,67 euros en aquests exercicis fiscals.





La Fiscalia Anticorrupció demana inicialment 70 anys de presó per l'exministre d'Economia per defraudar més de 8,5 milions d'euros. El Ministeri Públic ha acusat Rato d'onze delictes contra la Hisenda Pública, demanant penes d'entre quatre i sis anys de presó per cadascun; un de blanqueig de capitals, pel qual reclama sis anys; de corrupció en els negocis, amb altres quatre anys; un altre d'insolvència punible, pel qual demana quatre anys; i d'un delicte de falsedat documental, amb tres anys.





MENYS delictes i CITA EL 11 DE JUNY





Pels dos últims delictes no serà finalment jutjat, segons apunta el jutge en el seu acte d'obertura de judici, de manera que Anticorrupció ha d'ajustar la seva petició a la fi de la vista oral. Sobre aquest extrem, la interlocutòria donat a conèixer aquest dimecres assenyala que en el seu escrit demanant la transformació en procediment abreujat el fiscal no assenyalava aquests delictes, que si van aparèixer posteriorment en l'escrit de conclusions provisionals.





"Es tracta, per tant, d'evitar acusacions sorprenents que introdueixin en el procediment fets no sotmesos a contradicció, causant amb això una efectiva indefensió material dels acusats", apunta el jutge.





Serrano-Arnal ha notificat la seva decisió a tots els acusats requerint que designin advocat en el termini de tres dies o els designarà lletrat d'ofici, i els dóna vint dies més per presentar escrit de defensa proposant "les proves de què intentin valer".





"Donada la naturalesa de la pena sol·licitada", el magistrat ha citat a tots els acusats el proper 11 de juny davant la lletrada de l'administració de justícia de l'jutjat perquè li sigui notificats personalment els requeriments acordats. L'acte també declara extingida la responsabilitat penal d'un dels investigats, Miguel Ángel Furones, que ha mort.





En el seu escrit de conclusions provisionals, Anticorrupció calcula que les quotes defraudades sumen 7.470.163,96 euros, als quals cal afegir les quantitats derivades de la tributació dels serveis professionals prestats per Rato a través de les seves societats, aprofitant les bases imposables negatives que les mateixes arrossegaven, que seria el cas dels treballs a Telefónica o la celebració de conferències després de tornar a Espanya després de deixar el càrrec de director gerent de Fons Monetari Internacional.





Un eixam SOCIETARI I UN EX CUNYAT





La Fiscalia esmenta com especialment rellevant la participació en tal operativa de Santiago Alarcó, ex cunyat de Rato que hauria manejat els seus comptes a l'estranger i gestionat les estructures societàries, i de l'assessor fiscal Domingo Plaza Ruiz, com a administrador de l'empresa espanyola Kradonara - filial de la britànica Vivaway-- i organitzant la repatriació de diners blanquejats a través del 'trust' gibraltareny Finsbury.





D'acord amb l'escrit d'acusació, Rato també hauria titulat comptes bancaris en Estats Units i Suïssa desconegudes per a la Hisenda Pública, que ha operat a través d'altres comptes a l'illa de Man, Curaçao o Kuwait, i s'ha servit d'estructures financeres per a realitzar moviments transfronterers de diners encoberts a través de 'trust' i societats opaques.





El Ministeri Públic ha detectat fins a vuit mecanismes de blanqueig de capitals de què s'hauria beneficiat l'ex vicepresident de Govern, entre ells l'anomenat 'crèdit llombard', que li permetia obtenir línies de finançament molt flexibles amb la garantia de la seva voluminosa cartera de valors; les pròpies inversions de les societats de Rato a la mercantil alemanya Bagerpleta Gmbh; o les milionàries ampliacions de capital en Kradonara i Vivaway.





ES VA ACOLLIR A L'AMNISTIA FISCAL





Rato es va acollir al novembre de 2012 a l'amnistia fiscal declarant ser el propietari de Xarxa Rose Finantial, però ometent qualsevol referència a altres societats seves, amb el que va reconèixer un patrimoni a l'exterior de 115.333,50 euros pel que va pagar a Hisenda 11.533 , 35 euros.





Segons el parer de l'ministeri fiscal, "lluny d'haver regularitzat ni administrativa ni, menys encara, penalment (...), va utilitzar en realitat la DTE com un vehicle de blanquejament o neteja de les il·lícites quotes defraudades que arrossegava des de feia anys pel seu patrimoni exterior ".





Durant la instrucció també han aflorat indicis que Rato va cobrar comissions indegudes pels contractes de publicitat signats per Bankia amb les empreses Publicis i Zenith de cara a la sortida a borsa de l'entitat bancària quan ell n'era el president.





Les comissions s'haurien canalitzat des de la societat interposada Albisa, propietat de l'també acusat Alberto Portuondo, que a més hauria estat contractat com a assessor de Bankia. Albisa hauria cobrat els diners i enviat part de la mateixa a Kradonara --una de les empreses de Rato-- amb la cobertura d'un suposat contracte d'assessoria a l'altra mercantil.





ALTRES ACUSATS





El jutge ha proposat jutjar, a més de Rato, Miguel Ángel Montero --administrador de diverses empreses de l'ex vicepresident de l'Govern-- i a l'advocat Domingo Plaza Ruiz i el seu despatx, Places Advocats, per delictes fiscals, blanqueig de capitals i corrupció en els negocis.





A més, per corrupció en els negocis ha apuntat a la que va ser secretària de Presidència a Caja Madrid i directora de coordinació de la Presidència a Bankia, María Teresa Arellano; Alberto Portuondo, un dels 'homes' de Montero; a les empreses Publicis i Zenith ja set persones relacionades amb elles.