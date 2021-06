Un home es queda penjat d'una branca en un penya-segat de Roses

@EP





Un excursionista ha hagut de ser rescatat la tarda d'aquest dimarts després de quedar penjat d'una branca en un penya-segat de cala Rostella, a Roses.





Els bombers van activar dues dotacions i un helicòpter amb bombers del GRAE. Els primers efectius del cos van baixar per la paret fins arribar a l'home i el van assegurar. Després van arribar els bombers GRAE i van evacuar al ferit fins al camí de ronda, on li van fer un breu reconeixement mèdic per saber si necessitava ser traslladat amb l'ajuda de l'helicòpter.





L'excursionista, però, va poder arribar a peu fins a l'ambulància. A més de l'ensurt, presentava dolor al canell, contusions i rascades per diferents parts de el cos.