Investiguen la circulació de virus de Nil pel Guadalquivir

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha posat en marxa un projecte d'investigació per monitoritzar en temps real les poblacions de mosquits i la presència de virus en diferents localitats de el Baix Guadalquivir durant 2021 i 2022.





En concret, es preveu realitzar captures setmanals dels dípters en els municipis sevillans de Coria de el Riu, Pobla de el Riu i Palomares de el Riu, les tres localitats de la zona més afectades l'any passat per un brot de virus de Nil.





Virus de Nil @ep





Els investigadors realitzaran un treball de monitoració a través d'anàlisis moleculars per detectar la presència de virus en els insectes. El projecte s'impulsa a través de la PTI Salut Global del CSIC i està finançat per l'instrument de recuperació de la Unió Europea per a la crisi de la covid-19.





El brot de virus de Nil registrat el 2020 a les províncies de Sevilla, Cadis i Badajoz va ocasionar 77 casos de malaltia greu i 7 morts. Tot i que la majoria de les infeccions per aquest virus en éssers humans són asimptomàtiques, la malaltia pot arribar a produir meningitis, encefalitis i paràlisi flàccida aguda.





Així mateix, els experts han destacat la importància dels programes de vigilància entomològica per evitar nous brots. Des de fa dècades, el CSIC col·labora amb institucions com el Servei de Control de Mosquits de la Diputació de Huelva, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CISA-INIA-CSIC), el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública ( CIBER ISCIII) i l'Institut de Salut Carlos III.





"Amb aquest projecte esperem que la recerca de virus en els mosquits ens permeti detectar amb antelació els moments de major risc de transmissió de virus a la zona. Confiem en poder identificar la diversitat dels virus transmesos pels mosquits a la zona i entendre els mecanismes pels quals es mantenen en circulació ", ha explicat l'investigador del CSIC a l'Estació Biològica de Doñana (EBD-CSIC), Jordi Figuerola.





Al seu entendre, cal comprendre millor com afecten les condicions climàtiques i ecològiques a la transmissió de virus de Nil per predir el risc de transmissió cada temporada en funció de les condicions ambientals i entendre com pot afectar el canvi climàtic a la transmissió d'aquests virus .





Els resultats, esperen els científics, tindran una repercussió tant a curt com a mig termini. "En primer lloc, durant la durada de el projecte, ens permetrà alertar les autoritats sanitàries en cas que es produeixi una elevada incidència de virus de Nil a la zona. A mig termini, esperem ser capaços de predir amb setmanes d'antelació els canvis en les poblacions de mosquits i el risc de transmissió de virus ", ha apuntat Figuerola.





L'equip d'investigadors de la EBD-CSIC que participa en el projecte treballa des de fa anys amb poblacions de mosquits de la zona per determinar com afecten el clima i l'ambient en la seva distribució i abundància, així com en les malalties que poden transmetre.





El 2020, com a conseqüència del brot detectat a Andalusia i Extremadura, van centrar el seu esforç en determinar si el virus es transmetia a les zones urbanes i conèixer quines eren les espècies de mosquits i aus implicades.





Les dades van confirmar que el virus s'havia transmès a l'interior dels pobles de Coria de el Riu, Pobla de el Riu i Palomares de el Riu i que les principals transmissores van ser dos espècies autòctones de mosquits: Culex perexiguus i Culex pipiens.





L'estudi, desenvolupat amb fons de el CSIC, apuntava també que el virus es va multiplicar en aus com merles i pardals, que viuen a les zones urbanes, i es va transmetre a les persones a través dels mosquits a l'interior de les zones urbanes.