Paul Klee o l'art de simbolitzar

Les restes mortals del pintor suís Paul Klee jeuen a Berna. A la làpida de la seva tomba estan reproduïdes unes línies dels seus diaris personals en què venia a dir que ell no podia romandre subjecte a el món, perquè se sentia a casa tant amb els morts, com amb aquells que encara no havien nascut.

















Klee va morir en 1940, amb 60 anys d'edat. Fins 1914 no va aconseguir vendre els seus quadres. Vinculat a Kandinsky i Franz Marc, al voltant de l'escola abstracta Der Blaue Reiter (El Genet Blau), Paul Klee va ser professor de la innovadora escola de disseny Bauhaus, des de 1921 a 1931. El nazisme no va trigar a titllar-lo de artista degenerat. Per què aquest rancúnia, per què aquesta atenció? La decidida hostilitat dels que s'estaven apoderant totalment d'Alemanya li faria abandonar el país i tornar a la seva Suïssa natal.





Quines idees tenia Klee del significat de l'art, de la seva funció i de la seva confecció? 'Sobre l'art modern' és un text seu que li va servir de guió per donar una conferència a 1924, l'editorial Elba ho acaba d'editar i ho il·lustra amb un bon nombre dels seus dibuixos i esbossos. Ell, que havia manifestat un primerenc i excepcional talent musical, pretenia associar la seva visió de la vida amb la destresa artística pura: "No desitjo representar l'home tal com és, sinó tan sols com podria ser", sempre en evolució; només això seria suficient per tenir davant als totalitaris, als que busquen eliminar tot rastre de vida i esperança fora del seu control ideològic.





Com es dóna per fet que el pintor ha de pintar i no parlar, diu Klee, ell buscava amb particular cura veus adequades que modulasen les impressions que els seus quadres arribessin a produir; una forma de complementar-los. I pretenia il·luminar elements de el tràngol creatiu que es donen en el subconscient; posat tot això a la banda de l'esforç creatiu conscient.





Abordava, doncs, el fenomen del contacte simultani amb les diferents i múltiples dimensions d'un quadre. Hi ha un tot que no és només naturalesa, sinó que inclou "l'art, la seva imatge transformada". Hi ha factors formals que s'integren en la dimensió objectiva d'una obra. Així, la línia (que es caracteritza per la mesura); el valor tonal (que es caracteritza, diu, pel pes, amb una gradació de grisos entre el negre i el blanc); i el color (que no pot pesar-se ni mesurar-se, però sí definir-se en termes de qualitat). I enumera les principals parelles de colors complementaris: vermell / verd; groc / morat; blau / taronja.





Els objectes, per la seva banda, ens revelen contrastos de camp psíquic-fisonòmic i "ens observen -diu- des del quadre, serens o severs, tensos o relaxats, reconfortants o amenaçadors, dolguts o somrients". Ens estimulen a travar associacions.





Paul Klee es fixa en "una acció tan insignificant com mirar a través d'un microscopi" i diu que ens revela imatges que serien catalogades de fantàstiques si les veiéssim de forma casual en una altra part. I ironitza recalcant que, tot i això, si un realista veiés aquests dibuixos en una revista, exclamaria indignat:





"¿Se suposa que això és la naturalesa? Jo ho dic no saber dibuixar".





De nou, enfrontats a la simplicitat i a el judici temerari, sempre apressat i inapel·lable; una altra constant en la condició humana i amb la qual tots ens veiem obligats a bregar.