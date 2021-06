"Ocaña, reina de les Rambles": Joan Vázquez evoca la Barcelona de la transició (Teatre Condal)

Hi ha fets que queden gravats en la memòria. Mai oblidaré que en el meu constant itinerari pels teatres de Barcelona l'últim local en què vaig posar els peus abans que el confinament de març de 2020 clausurés totes les activitats culturals va ser el Escenari Brossa amb motiu de l'estrena de "Ocaña, reina de les Rambles ". Es tracta d'un monòleg protagonitzat per Joan Vázquez al voltant d'aquella figura emblemàtica de l'alegria que va regnar a la Barcelona de la transició. Un fenomen que s'havia iniciat en els anys seixanta i setanta, quan la vida no s'interrompia en les 24 hores i era possible coincidir en el vagareig nocturn amb Dalí, el senyor Bofarull passejant en el seu cotxe de cavalls o la gent principal de la ciutat sortint precipitada del Liceu amb els seus esmòquings i vestits llargs per culminar la vetllada al Celler Bohèmia o al Barcelona de Nit, tuguris ai! ja desapareguts.





Un dels últims cops de cua d'aquelles Rambles va ser el trio format per Ocaña, Nazario i Camilo, que van protagonitzar en els anys de la transició a la defensa de l'aleshores emergent col·lectiu LGTB. Ocaña va perdre la vida a Cantillana, el seu poble natal, en un desgraciat accident esdevingut durant la Festa Major i, com passa sovint, es va convertir, després de la seva mort, en un mite. Vázquez, que ha acreditat les seves capacitats interpretatives en anteriors espectacles, l'ha recuperat amb un extraordinari esforç de versatilitat en el qual tracta d'encarnar a aquest personatge que compatibilitzava es quefer com a pintor naïf amb una actuació de carrer sorprenent en la qual apareixia abillat amb les vestidures més extravagants i femenins i espantava, de tant en tant, els vianants amb una provocativa exhibició de les seves parts íntimes.







Vázquez és més pubibund. Posa, per descomptat, l'accent, en la gestualitat provocadorament femenina del personatge, però no comet excessos exhibitorios. Tampoc pinta, és clar. Però per tal de donar contingut a l'espectacle, interpreta esforçadament un repertori de cobles identificables amb Ocaña, acompanyat per Marc Sambola a la guitarra. Tot això es complementa amb un audiovisual en què apareixen imatges de l sevillà durant la seva visita a Berlín Occidental en ocasió d'un festival de cinema.





En aquest espectacle hi ha una nostàlgia confesa i expressa per una Barcelona ja desapareguda per diverses raons. Des del punt de vista reivindicatiu, perquè les aspiracions polítiques i socials van quedar satisfetes amb la recuperació de l'autonomia i la plena legalització de la diversitat sexual. Però també perquè aquella eufòria va resultar efímera i la vida barcelonina va acabar normalitzant tant amb els canvis produïts per la celebració olímpica, com per la conquesta de l'antic espai reivindicatiu de la Rambla pel corrent turística. I, en fi, també per la desaparició d'aquells personals rupturistes: uns van morir, mentre que altres van acabar inserint-se en unes formes de vida més convencionals. Van ser, en tot cas, uns moments meravellosos que Joan Vázquez recupera amb un "tour de force" que l'obliga a romandre en escena, cantant, ballant i parlant durant 75 minuts (el dia de l'estrena, durant hora i mitja, perquè va agrair els aplaudiments el públic amb la interpretació de diverses cobles addicionals).