Brussel·les recomana a Espanya una política fiscal "prudent" i fer inversions amb les ajudes europees>

La Comissió Europea ha recomanat aquest dimecres a Espanya que mantingui una política fiscal "prudent" en 2022 a causa del seu elevat deute públic, que va aconseguir aquest any el 120% del PIB, i que utilitzi les ajudes europees del fons de recuperació per a finançar inversions addicionals .





El missatge de les autoritats comunitàries al Govern espanyol es repeteix per als estats membres del bloc compten amb un deute públic elevat, als que suggereix ser previnguts en la gestió dels comptes encara que mantinguin els estímuls per reactivar les seves economies després de la pandèmia.





"Els Estats membres amb un deute elevat d'usar el fons de recuperació per a finançar inversions addicionals que donin suport a la recuperació i al mateix temps mantenir una política fiscal prudent", apunta l'informe publicat aquest dimecres per l'Executiu comunitari.





Això no vol dir, expliquen fonts comunitàries, que països com Espanya no hagin de realitzar inversions amb fons nacionals, sinó que demanen cert "grau de precaució" en aquest capítol i "donar prioritat" a les ajudes previstes en el pla anticrisi de la UE.





Amb les regles fiscals europees suspeses encara, Brussel·les ha optat per llançar missatges "qualitatius" a les capitals del bloc, en lloc d'establir objectius concrets per a la reducció de el dèficit i el deute, com feia habitualment abans de la pandèmia.





En general, Brussel·les segueix recomanant el manteniment dels estímuls en 2022 i demana als governs que evitin una retirada "prematura" dels suports, que podria danyar i retardar la recuperació. Les autoritats comunitàries calculen que el tots els països del bloc hauran recuperat el seu PIB previ a la crisi a la fi de 2022, encara que a un ritme desigual.