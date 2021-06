On és més probable que sorgeixi un nou coronavirus? Científics delimiten els "punts calents"

Investigadors de la Universitat de Califòrnia, Berkeley, el Politecnico di Milano (Universitat Politècnica de Milà) i la Universitat Massey de Nova Zelanda han advertit que els canvis globals en l'ús de la terra, inclosa la fragmentació dels boscos, l'expansió agrícola i la producció ramadera concentrada, estan creant "punts calents" favorables per als ratpenats que porten coronavirus i on les condicions són propícies perquè les malalties passin dels ratpenats als humans.





Si bé els orígens exactes de virus SARS-CoV-2 segueixen sense estar clars, els científics creuen que la malaltia probablement va sorgir quan un virus que infecta els ratpenats salt als humans, bé des del propi ratpenat o indirectament infectant a un hoste animal intermedi, com el pangolí.





Se sap que els ratpenats de ferradura són portadors d'una varietat de coronavirus, incloses les soques que són genèticament similars a les que causen el COVID-19 i la síndrome respiratòria aguda severa (SARS). El nou estudi va utilitzar sensors remots per analitzar els patrons d'ús de la terra en tot el rang de la ratapinyada ferradura, que s'estén des d'Europa occidental fins al sud-est asiàtic.





A l'identificar àrees de fragmentació de boscos, assentaments humans i producció agrícola i ramadera, i comparar-les amb hàbitats coneguts de ratpenats ferradura, van identificar possibles punts calents on l'hàbitat és favorable per a aquestes espècies de ratpenats, i on aquests anomenats virus zoonòtics podrien potencialment saltar dels ratpenats als humans. L'anàlisi també va identificar ubicacions que podrien convertir-se fàcilment en punts calents amb canvis en l'ús de la terra.





"Els canvis en l'ús de la terra poden tenir un impacte important en la salut humana, tant perquè estem modificant el medi ambient com perquè poden augmentar la nostra exposició a malalties zoonòtiques. Cada canvi formal en l'ús de la terra s'ha d'avaluar no només per els impactes ambientals i socials en recursos com les reserves de carboni, el microclima i la disponibilitat d'aigua, sinó també per les possibles reaccions en cadena que podrien afectar la salut humana ", ha assenyalat el coautor de l'estudi Paolo d'Odorico, professor de ciències ambientals, política i gestió en UC Berkeley.





La majoria dels punts calents actuals estan agrupats a la Xina, on una creixent demanda de productes carnis ha impulsat l'expansió de la ramaderia industrial a gran escala. La producció ramadera concentrada és particularment preocupant perquè la pràctica reuneix grans poblacions d'animals genèticament similars, sovint inmunosuprimits, que són altament vulnerables als brots de malalties.





L'anàlisi també va trobar que parts del Japó, el nord de Filipines i la Xina a sud de Xangai corren el risc de convertir-se en punts calents amb una major fragmentació dels boscos, mentre que parts d'Indoxina i Tailàndia poden convertir-se en punts calents amb augments en la producció ramadera.





"Les anàlisis tenien com a objectiu identificar la possible aparició de nous punts calents en resposta a un augment en un dels tres atributs d'ús de la terra, destacant tant les àrees que podrien tornar-se adequades per al vessament com el tipus de canvi d'ús de la terra que podria induir l'activació de punts calents ", explica la coautora de l'estudi Maria Cristina Rulli, professora d'hidrologia i seguretat hídrica i alimentària al Politecnico di Milano a Itàlia.





"Esperem que aquests resultats puguin ser útils per identificar les intervencions específiques de la regió necessàries per augmentar la resistència a l'efecte de contagi del coronavirus", afegeix la investigadora.





La invasió humana a l'hàbitat natural també pot augmentar indirectament l'exposició a malalties zoonòtiques al reduir la valuosa biodiversitat. Quan les terres forestals es fragmenten i els hàbitats naturals es destrueixen, les espècies que requereixen un hàbitat molt específic per sobreviure, anomenades "especialistes", poden disminuir o fins i tot extingir-se. Sense la competència dels especialistes, les espècies "generalistes", que són menys exigents amb el seu hàbitat, poden fer-se càrrec.





Els ratpenats de ferradura són una espècie generalista i sovint s'han observat en àrees caracteritzades per la pertorbació humana. Treballs anteriors de Rulli, D'Odorico i el coautor de l'estudi David Hayman també van relacionar la fragmentació dels boscos i la destrucció de l'hàbitat a l'Àfrica amb els brots de virus de l'Ébola.





"Al crear condicions que són desavantatjoses per a les espècies especialitzades, les espècies generalistes poden prosperar. Si bé no podem rastrejar directament la transmissió de la SARS-CoV-2 de la vida silvestre als humans, sí que sabem que el tipus de canvi d'ús de la terra que porta als humans a l'panorama s'associa típicament amb la presència d'aquests ratpenats que se sap que porten el virus ", afirma d'Odorico.





Si bé la Xina ha estat líder en la plantació d'arbres i altres esforços de ecologització durant les últimes dues dècades, molts dels arbres s'han plantat en àrees de terra discontínues o fragments de bosc. Per inclinar l'equilibri ecològic cap enrere en favor d'espècies especialitzades, la creació d'àrees contínues de cobertura forestal i corredors de vida silvestre és més important que augmentar la cobertura total d'arbres.





"La salut humana està entrellaçada amb la salut ambiental i també amb la salut animal. El nostre estudi és un dels primers a connectar els punts i aprofundir realment en les dades geogràfiques sobre l'ús de la terra per veure com els humans entren en contacte amb espècies que podrien ser portadores ", conclou l'investigador.