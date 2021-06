Les persones d'entre 45 i 49 anys ja poden demanar cita per vacunar-se

@EP







Totes les persones nascudes entre 1972 i 1976, és a dir, les que tenen entre 45 i 49 anys, ja poden demanar cita per rebre la seva vacuna contra la Covid-19.





El Departament de Salut de Catalunya ja ha incorporat a aquest grup d'edat en la convocatòria i a partir d'aquesta mateixa setmana aniran enviant missatges de text a aquestes persones per avisar-los. Però aquells que no rebin el sms també poden treure la seva cita entrant directament a la pàgina web habilitada per a això .





A més, Salut insisteix que els punts de vacunació que apareixen quan es tracta demanar la cita són els disponibles en el moment. Si una persona no està interessada en anar a uns llocs concrets o no li vénen bé els horaris que apareixen, pot deixar passar uns dies i tornar a intentar-ho.





Totes les persones d'aquesta edat rebran les vacunes de Pfizer, Moderna o Janssen , recentment aprovada per a les persones d'aquesta franja d'edat.