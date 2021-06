El proper curs escolar a Catalunya començarà el 13 de setembre

@EP







Catalunya començarà el curs escolar 2021-2022 el dilluns 13 de setembre al segon cicle d'Educació Infantil, Primària, l'ESO, el Batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de FP, el curs de preparació per a l'accés a cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes.





Segons l'ordre de la Conselleria d'Educació publicada aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) recollida per Europa Press, els cicles formatius de grau superior de FP inicial i d'arts plàstiques i disseny, les classes han de començar el 20 de setembre; en els ensenyaments de centres i aules d'adults no més tard del 20 de setembre, i a les escoles oficials d'idiomes no més tard del 27 de setembre.





Les activitats escolars finalitzaran el 22 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les del FP, que ho han de fer d'acord amb la seva programació acadèmica, i en l'ESO es programaran activitats amb caràcter obligatori a almenys fins el 17 de juny .





L'ordre del calendari escolar estipula que, amb l'autorització prèvia dels serveis territorials, els centres poden programar per als alumnes que inicien el segon cicle d'educació infantil un inici de les classes gradual que, començant el 13 de setembre, no vagi més enllà del 20 i comporti un mínim de 1,5 hores de permanència seguida en el centre.





Les vacances escolars del curs 2021-2022 es fixen en Nadal del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos; la de Setmana Santa, de l'11 al 18 d'abril, i el curs finalitza el 22 de juny.





El calendari també estableix que les avaluacions extraordinàries de l'ESO es faran entre el 17 i el 22 de juny, després de l'avaluació final ordinària.





HORARIS



L'horari escolar en Infantil i Primària es desenvoluparà entre les 8.30 hores i les 18 hores, comprèn cinc hores lectives diàries, distribuïdes en dos períodes separats per descans al migdia, i no pot acabar abans de les 16 hores.





La Generalitat assenyala que en el cas que no hi hagi el consens necessari en el si del consell escolar de centre, l'horari marc en aquesta etapa serà de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 hores: el departament ha assenyalat que el pla pilot de jornada en Primària que es fa en 25 escoles catalanes es prorroga el proper curs.





A l'ESO, l'horari escolar pot organitzar-se en jornada contínua o adequar-se al marc general, que es desenvoluparà entre les 8 i les 18 hores: en cas que es programin set hores lectives en un dia s'inclourà una pausa per dinar.





Als instituts escola, a Secundària es mantindrà les hores establertes normativa en aquesta etapa, en els ensenyaments de segon cicle d'Infantil no s'iniciarà abans de les 8.30 hores i a les d'ESO no s'iniciarà abans de les 8 hores, i s'haurà procurar que l'hora de sortida sigui el mateix per a tot l'alumnat.





Els centres organitzaran l'espai de descans i de menjador al migdia a la franja horària compresa entre les 12 i les 14 hores amb una durada suficient per a aquell alumnat que vol menjar a casa.





En Batxillerat i FP, es podran organitzar amb les mateixes condicions horàries de l'ESO o un horari intensiu de matí o tarda.