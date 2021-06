Adrián Rincón, el primer director d’orquestra cec d’Europa

Avui 2 de juny a les 20.45 h, a la Sala 2 de l’Auditori de Barcelona (carrer Padilla, 155) Adrián Rincón es convertirà en el primer director d’orquestra cec que es titula a Espanya. Serà el primer d’Europa i un dels primers del món. Debutarà a la batuta com a director d’una orquestra simfònica amb el concert de fi de grau de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Dirigirà en públic a 45 músics.











Adrián Rincón -ONCE





Rincón dirigirà obres de compositors com Joaquim Serra, Dvorak o Stravinsky, amb una orquestra formada per: 2 flautes (una d'elles toca flautí), 2 oboès (un d'ells toca el corn anglès), 2 clarinets en si bemoll, 2 fagots, 4 trompes, 2 trompetes, 3 trombons (2 tenors + baix), 1 tuba, 2 percussionistes. I 6 violins primers, 6 violins segons, 6 violes, 4 violoncels i 3 contrabaixos (de 5 cordes).







El repertori del concert de graduació 2 de juny Auditori de Barcelona:





Puigsoliu - Joaquim Serra





Va ser la segona obra d'un compositor català que l’Adrián va escoltar i li va agradar moltíssim. Originalment, va ser escrita per a conjunt de cobla, però el 2007 el seu mestre a l’ESMUC, Salvador Brotons, va fer una orquestració.





“És una forma d'agrair-li tot l'esforç que ha invertit en mi durant aquests quatre anys”, declara Rincón.





Historia de un Soldado - Igor Stravinsky





És una obra que ha treballat aquest últim curs. Es tracta d’una obra difícil i pot “influir com a mèrit a la nota final”.





Simfonia 8 en Sol Mayor OP. 88 - Dvorak





És la primera simfonia amb la que va fer una pràctica amb l'orquestra de l'ESMUC en el primer curs. “Em faria molta illusió fer-la”, manifesta Rincón.





Bolero





Per acabar, orquestrarà un bolero que va compondre la seva parella, Loly Ayuma, el 2018. Ella és cantant de jazz i llançà el seu primer disc amb aquesta peça original com a tema principal. “M’agrada per donar-li al concert un final diferent, senzill, elegant i personal”, confessa.





Pianista clàssic, nedador i músic interdisciplinari





Adrián Rincón Domínguez, de 24 anys, (Salamanca, 1996) és titulat en ensenyaments professionals de música de piano clàssic pel Conservatori Professional de Música de Salamanca (2016). També ha tingut temps per practicar natació i va aconseguir medalles de bronze en campionats organitzats per la Federació Espanyola d’Esports per a Cecs.





Rincón es considera un músic interdisciplinari. El 2011 comença a estudiar piano jazz i piano modern amb el pianista Chema Corvo i des del 2012, producció musical de forma autodidacta. També ha cursat un any d'òrgan.





Des del 2017, estudia el grau superior de Música a l'especialitat de direcció d’orquestra i cor a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), tenint com a professors principals a Salvador Brotons (direcció d'orquestra) i Josep Vila (direcció de cor) i amb la tutoria d’Isidre Vallès (professor de música del Centre de Recursos Educatius ONCE-Barcelona). És la primera persona cega que cursa aquesta especialitat i que debuta com a director d’orquestra simfònica.





Pel que fa a concerts, ha tocat en espais com els Conservatoris Ángel Barja (Astorga) i Ataulfo Argenta (Santander); a Madrid al Espacio Ronda, Sala Clamores i Sala Tarambana. I a la Ciutat de Mèxic.





Ha participat en les dues primeres edicions de les jornades ‘Música i Braille’ amb ponències sobre ‘La producció musical accessible’ i ‘Informàtica Musical’. Des de la seva arribada a Catalunya, ha collaborat amb ‘Música a les mans’, la trobada d’alumnat amb ceguesa que estudia a les diferents escoles de música del país. També ha collaborat tocant el piano el 2012 al disc ‘Cuando sueño’ del guitarrista Domingo Sánchez. I el 2018, al disc ‘Noche llena’ de Loly Ayuma.





Alumne destacat





“Rincón ha estat un alumne molt destacat, per la seva dedicació i treball, demostrant la seva vàlua com a persona i com a músic, independentment de qualsevol qüestió relacionada amb la discapacitat visual”, subratlla Isidre Vallès, mestre de música de l’ONCE. I afegeix: “És una satisfacció molt gran ser testimonis del coratge i la tenacitat de l’ Adrián a casa nostra i a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)”. Des de l’ONCE s’ha mantingut de forma constant el contacte amb l’Adrián, facilitant-li materials accessibles, com partitures, textos i l’Editor Braille Musical per donar-li suport en els seus estudis musicals. L’arribada d’Adrián Rincón a l’ESMUC va suposar tot un repte i el primer cas d’un estudiant cec que volia cursar l’especialitat de Direcció.





Salvador Brotons, que ha treballat directament amb l’estudiant, com a professor d’instrument principal, explica que “el cas de l’Adrián Rincón és únic al món, o que podem conèixer. Ha fet un gran progrés i es gradua amb una formació molt completa, amb molts coneixements i recursos per posar-se en un futur davant d’una orquestra i ser respectat, una circumstància que no acostuma a ser fàcil”.