Nova Caledònia celebrarà el 12 de desembre el seu tercer referèndum independentista

L'arxipèlag de Nova Caledònia celebrarà el 12 de desembre el tercer i últim dels referèndums promesos per plantejar la seva possible independència de França, després de les dues consultes que hi va haver el 2018 i 2020 i que es van saldar amb la derrota del secessionisme.





Nova Caledònia, situada entre Austràlia i Fiji, forma part de França des de fa més d'un segle i mig, però un acord segellat el 1998 va plantejar un 'full de ruta' de dues dècades cap a la possible descolonització. Així, va establir 2018 com a data límit per a un plebiscit, amb dues consultes addicionals fins a l'any 2022.





Nova Caledònia - Unsplash





Al voltant d'un 56,7 per cent dels votants van dir 'no' a la independència en la primera votació, mentre que en la segona la dada va caure a un 53,2 per cent. El ministre per als Territoris d'Ultramar, Sébastien Lecornu, ha confirmat aquest dimecres a terme de Consell de Ministres que el tercer referèndum tindrà lloc el 12 de desembre i ha admès que "la data no suscita consens".





Lecornu ha assegurat que, sigui quin sigui el resultat, s'obrirà "un període de convergència, discussions i estabilitat", segons Franceinfo. Si triomfa el 'sí' a la independència, les parts estaran obligades a avançar cap a la plena sobirania de l'arxipèlag mentre que, si la balança s'inclina de nou de la banda de el 'no', hauran de negociar un nou estatut que al seu torn haurà ser sotmès a referèndum.