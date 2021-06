Els agents econòmics catalans demanen l'ampliació de l'Aeroport del Prat

Aquest dimecres i a les intal·lacions d'Esade ha tingut lloc un acte reivindicatiu a favor de l'ampliació de l'Aeroport Josep Tarradelles de Barcelona-El Prat. En l'acte han participat les entitats i agents econòmics més representatius de l’activitat econòmica i del teixit productiu del conjunt de Catalunya.





El participants han posat plegats en l'acte d'ESADE







Entre el públic es trobava una molt destacada representació del teixit empresarial i productiu del país: Angle Simón ( Agbar), Tobías Martínez (Cellnex), Antoni Brufau (Repsol), Santiago García Nieto (Confecat), Josep Maria Coronas (Fundació La Caixa), Pedro Fontana (Areas); Antoni Abad (Cecot); Angel Faus (Cercle d'Economia); Miquel Martí (Barcelona Tech City); Arturo mas Sardà (Port Aventura), Ignacio marull (PWC); Joaquim Llansó (CCOC); Miquel Roca; Jorge Gallardo (Almirall) i Rafael Villaseca (Naturgy), entre molts altres.







L'exconseller Andreu Mas-Colell





Ha obert els parlaments l'exconseller Andreu Mas-Colell defensant "la necessitat de tenir un aeroport de primer nivell per ser una ciutat de primer nivell". Mas-Colell ha volgut posar l'accent en l'impacte ambiental que suposaria aquesta ampliació i ha apuntat que el projecte es pot configurar perquè aquests impactes siguin positius, i la necessitat que així sigui perquè la Unió Europea doni el vistiplau al projecte. L'economista ha assegurat que és necessari aprovar el projecte "per un principi de prudència" i ha recordat que ciutats que competeixen amb Barcelona com Milà, Tel Aviv, Roma o Viena compten amb aeroports de primera.









Ha subratllat que el projecte no té cap impacte en les arques públiques ja que és Aena qui invertirà els 1.700 milions previstos i que "no és paper de l'administracions qüestionar" les inversions de l'empresa, encara que sí de vetllar pel medi ambient.









Javier Faus, president del Cercle d'Economia.





En aquesta mateixa línia ha intervingut a continuació Javier Faus, president del Cercle d'Economia, que destacat la seva preocupació perquè "el nostre pais no es pot permetre descreixer" que es fa des de part de la societat catalana i ha assegurat que s'advoca per un creixement sostenible i ordenat de l'aeroport. Ha demanat que es concentrin esforços i inversions en l'Aeroport de Barcelona-El Prat per a convertir-lo en un 'hub' i ha recordat que "no hi ha cap sistema aeroportuari en el món" en el qual tres aeroports mitjans --en referència als de Girona i Reus (Tarragona)-- es converteixin en un de gran. Ha demanat també que es pensi en les generacions futures i ha assegurat que "seria un error" negar-los l'ampliació.













President de Pimec, Antoni Cañete







El President de Pimec, Antoni Cañete, ha complementat l'intervenció anterior reforçant la idea de que "crear un hub competitiu no va en contra dels altres aeroports catalans sino al contrari". Cañete ha demanat "els consensos necessaris" per a fer possible l'ampliació de l'aeroport i ha apuntat la necessitat de crear una taula de diàleg amb administracions, entitats i afectats.

Ha recordat també la històrica reivindicació de més inversions a Catalunya, que ha apuntat "que no s'executen", i ha assegurat que l'ampliació permetria augmentar la competitivitat de Catalunya.













Gerard Esteve, president de la UFEC







Esteve, President de la UFEC, ha afirmat que "el món de l'esport, diu Sí al futur." i ha exposat com Barcelona en els darrers anys esta perdent el rumb que va fixar amb les Olimpiades del '92, quan Barcelona es va obrir al món i es va transformar. En aquella ocasió ha dit, "l'esport va canviar la ciutat dient Hola!, i ara Barcelonam esta dient no, és una ciutat pobre, trista i sense futur". Finalment ha defensat que amb responsabilitat social cal posar Barcelona guapa de nou.











Aurora Catà, presidenta de Barcelona Global





Catà, Presidenta de Barcelona Global ha exposat que la Barcelona del talent, demanda el millor aeroport possible. Un aeroport referent en sostenibilitat i innovació que connecti la ciutat amb el món. Desde la AIJEC, Ruben Sans, ha dimensionat l'impacte economic del transport aeri. "L'equivalent del 12% del PIB español arriba per aire". Tanmateix l'impacte en llocs de treball directes es de "més de 80.000 llocs de treball". Finalment, considera que "no es pot enfrontar sostenibilitat i desenvolupament, es un debat del passat. Conectem-nos al món i a l'economia global."









President del RACC, Josep Mateu







Per la seva banda el President del RACC, Josep Mateu, considera que "l'aeroport es una peça estrategica en el sistema de mobilitat del nostre país, una peça indispensable per competir en igualtat de condicions amb la resta de ciutat europees". Doncs "no som com les grans ciutats d'europa, pero competim amb elles, som així i per seguir competint necesitem un aeroport a l'alçada". Ha defensat un creixement sostenible i sostingut. "Cal ser resoponsables i no hipotecar el futur dels joves i les noves empreses que es beneficiaran del nou aeroport a partir del 2030. No volem ni podem conformarnos amb les 47 connexions internacionals que ja tenim."









Presidenta de la Cambra Comerç de Barcelona, Monica Roca i Aparici







La presidenta de la Cambra Comerç de Barcelona, Monica Roca i Aparici ha declarat que "l'aeroport esta limitat per la seva infraestructura i no pot ser el hub internacional que podria ser. Un aeroport fort ha d'incloure necesariament connexions a les grans capitals del món." Considera que en un futur proper, "els vols curts desapareixeran i els desplaçaments curts es faran amb tren" i considera clau la intermodalitat del ferrocarril i dels aeroports. Defensa que a més d'ampliar l'Aeroport Josep Tarradelles, "els aeroports catalans amb trafic internacional han d'estar interconectats ferroviariament".









Josep Sanchez Llibre, President de Foment del Treball







Per la seva part, Josep Sanchez Llibre, President de Foment del Treball afirma que "Ja s'han perdut masses oportunitats i aquesta avió cap a la prosperitat no se'ns pot escapar". Ha recalcat que gracies a les noves tecnologies els avions seran menys contaminants. També ha demanat la creació d'una taula de diàleg per a aconseguir un consens que ha assenyalat com a "necessari", encara que ha recordat que l'acord ha de ser ràpid. El president de Foment ha recordat que les previsions d'Aena passen per invertir 1.700 milions d'euros i la creació de 350.000 ocupacions --83.00 directes i 267.000 indirectes-- i que, sumant les inversions previstes en la xarxa ferroviària, "representaran un gran canvi qualitatiu a la connectivitat de Barcelona". Ha assegurat, a més, que aquesta ampliació evitaria "caure en la decadència econòmica" i que Barcelona es converteixi, en les seves paraules, en una ciutat més.









Presidente y consejero delegado de Vueling, Marco Sansavini.







Sansavini ha assegurat que Vueling contínua "tenint la intenció" d'invertir en l'Aeroport de Barcelona-El Prat i que el preveu fer d'una manera sostenible. Ha recordat que abans de la pandèmia, la infraestructura es trobava "prop de la seva saturació", la qual cosa implica problemes en l'operativitat i dificulta desenvolupar les oportunitats de creixement de la connectivitat que té l'aeroport. Ha assegurat que "pensar a poder solucionar el problema evitant ampliar l'aeroport i dedicar-lo només al llarg radi és irreal", ja que l'alta velocitat ferroviària no pot sostenir els viatges de mitjà i curt radi per si sola.







Sansavini, CEO Vueling i representant del grup IAG defensa ha refermat el seu compromís amb Barcelona i Catalunya. "Ara continuem apostant per Barcelona i amb el medi ambient" recordant l'objectiu de 0 emisions de CO2 per al 2050.

























En línies generals tots els ponents han fet referencia al creixement econòmic sostenible, a preservar el medi ambient i a compensar als afectats per la infraestructura plantejada.









DOCUMENT ON ES DEMANA L'AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT





