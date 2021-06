Investiguen l'aparició d'una pintada al barri de Yolanda Díaz que la titlla de "traïdora a la classe obrera"

El baix d'un edifici situat al barri de Sant Valentí de Fene (La Corunya), lloc de naixement de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha despertat en el matí d'aquest dimecres amb una pintada que qualifica a la política de "traïdora a la classe obrera ".





'Yolanda Díaz, traïdora á classe Obreira. 'Non à axenda 2030', diu el missatge de la pintada, que ha estat denunciada pel govern municipal, format per un tripartit liderat pel BNG i de què també formen part PSOE i Esquerda Unida, formació a la qual va estar lligada Díaz fins fa un any.





pintada @ep





El lloc en el qual ha aparegut aquest missatge és el barri on l'ara vicepresidenta tercera de l'executiu estatal va néixer l'any 1971. De fet, Yolanda Díaz, filla de l'històric dirigent sindical Suso Díaz, ha arribat a sostenir que va ser la primera nena que venir al món al barri de Sant Valentí, ja que es tracta d'una urbanització que es va desenvolupar a finals de la dècada dels 60 i que es va ocupar a principis dels 1970 per famílies de treballadors de l'antiga Astano, avui Navantia Fene.





El govern municipal ha traslladat a través d'un comunicat que aquesta pintada i altres aparegudes en les últimes hores sobre murals del 8 de Març, amb pintades antifeministes, ja han estat denunciades davant la Guàrdia Civil i també s'han donat trasllat a la Policia Local per intentar localitzar l'autor o autors.





A més, d es de l'equip que lidera l'alcalde, Juventino Blat, estimen que aquesta acció "va més enllà d'un simple acte vandàlic" i que estem davant "un espectacle vergonyós i d'una gran covardia", en al·lusió a les quatre pintades realitzades en les últimes hores.