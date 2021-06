La pandèmia dispara l'aparició de plagues de rates

L'Associació de professionals de la Desinfecció i Control de Plagues de Catalunya (ADEPAP) ha advertit aquest dimecres que la pandèmia del coronavirus ha disparat l'aparició de plagues d'animals transmissores de malalties, en un comunicat en ocasió del Dia Mundial del Control de Plagues, el proper 6 de juny.





Europa Press





Els experts han alertat també que, en el cas de Catalunya, les temperatures i les pluges escasses i irregulars d'aquesta primavera fan preveure l'arribada de les habituals plagues de mosquits, mosca negra i escarabats; però que el confinament i les restriccions de la Covid-19 afegeix a aquesta llista les plagues de rates.





"La menor presència de les persones a l'exterior durant mesos ha fet que s'hagin vist més rates, més grans i també més agressives que en anys anteriors", ha alertat l'ADEPAP, que ha posat èmfasi que mosquits i rosegadors, especialment, són espècies transmissores de virus i malalties.





D'altra banda, l'ADEPAP preveu que una de les plagues que havia anat en augment en els últims anys a Catalunya --la de les xinxes - es redueixi aquest estiu, ja que, en la majoria de casos, aquest insecte arribava a les cases transportat en la pròpia roba o les maletes de viatge, cosa que aquest any no ha passat tant a causa del confinament.





Des de l'associació han recomanat prendre mesures preventives i confiar en empreses professionals especialitzades per combatre les plagues i per fer les desinfeccions, "actuacions altament necessàries i relacionades entre elles, especialment en temps de pandèmia, per garantir la seguretat i la salut ambiental".