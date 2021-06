Aquestes són les noves mesures que entren en vigor a partir del divendres a Catalunya

El Govern ha aprovat aquest dimecres noves millores pel que fa a la contenció de l’epidèmia del COVID-19 que entraran en vigor aquest divendres 4 de juny. El Procicat ha donat el vistiplau aquest dimecres a la suavització d’algunes restriccions, que permetrà una ampliació d’horaris o d’aforaments en alguns sectors.





Terrassa a Barcelona @ep





Concretament, les mesures aprovades són les següents:





- S’amplia fins a la 01.00 hores l’horari d’obertura al públic de les activitats culturals, esportives, serveis de restauració, botigues de conveniència i establiments comercials annexos a gasolineres. Fins ara, l’horari de les activitats culturals, esportives, serveis de restauració, botigues de conveniència i establiments comercials annexos a gasolineres era fins a les 24.00 hores.





- S’exceptua de la limitació de consum d’aliments i begudes en reunions en els espais públics, el consum que es faci en espais públics habilitats, com ara àrees de lleure, de descans, de pícnic i similars. Actualment, es limitava el consum d’aliments i begudes en les reunions en espais públics (entenent com a reunió aquelles permeses amb un màxim de 10 persones) i només s’exceptuaven els àpats que es poguessin fer a l'aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu permeses. Aquestes continuen excepcionades i s’afegeix les que es facin en espais públics amb mobiliari habilitat per a aquest consum.





- S’incrementa del 50% al 70% l’aforament permès en els establiments i locals comercials de venda al detall. També en les zones comunes i de pas dels centres i recintes comercials.





- Es permet l’accés i ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. Fins ara, aquest accés i ús estava restringit.





- Podrán obrir els establiments de restauració en els locals i espais on es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, cinemes, auditoris, circs, ...) i en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics. També ho podran fer els que es troben en instal·lacions i equipaments esportius.





- S’incrementa del 50% al 70% l’aforament en els mercats no sedentaris i en les fires mercats.



Les activitats culturals (arts escèniques i musicals i espectacles públics) i les competicions esportives, que es desenvolupin en tot moment a l’aire lliure, en instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, podran tenir un nombre màxim d’assistents del 20% de l’aforament si s'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida, banys i zones de restauració independents (no permeables entre si), amb un màxim de 3.000 persones en seients preassignats. De la mateixa manera, serà obligatori preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.





Fins ara, l’aforament màxim d’aquestes activitats era de 3.000 persones. Es manté igual per a activitats amb un aforament menor a 15.000 persones.







- S’incrementa del 30% al 50% l’aforament en parcs, fires d’atraccions i activitats lúdiques en espais tancats.





- S’incrementa al 70% l’aforament en els equipaments cívics si disposen de condicions de ventilació reforçades. En la Resolució SLT/1587/2021 es preveia la realització de les activitats cíviques i comunitàries grupals en aquests centres en grups màxim de deu persones, i es permetia fins a un aforament del 50% si es complien condicions de ventilació reforçades.





- S’incrementa al 70% l’aforament en les activitats relacionades amb el joc, amb un màxim de 500 persones (fins a 1.000 en condicions de ventilació reforçades i mesures de control d’aglomeracions). Actualment, l’aforament màxim d’aquestes activitats era del 30 % i el màxim era de 100 persones i fins a 250 amb condicions de ventilació reforçades i mesures de control d’aglomeracions.





- S’incrementa del 50% al 70% l’aforament en instal·lacions i equipaments esportius.





- S’elimina la restricció en l’ocupació de vehicles de transport públic fins a 9 places. Aquest ús estava restringit a 6 persones i no es permetia l’ocupació del seient del costat del conductor.