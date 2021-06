Els països de renda baixa trigaran 57 anys a vacunar tota la seva població si es continua amb el ritme actual

Oxfam Intermón denuncia que dels 1.770 milions de dosis de vacunes que s'han administrat a tot el món, el 28 per cent ha estat en països del G7 i un 0,3 per cent s'han posat en països de renda baixa. Això vol dir que, a el ritme de vacunació actual, els països de renda baixa trigaran 57 anys a vacunar tota la seva població, mentre que els països rics podrien tenir a tota la seva població vacunada el 8 de gener de l'any 2022.





L'Aliança People 's Vaccine, formada per la Health Justice Initiative, Oxfam i ONUSIDA, ha publicat noves estimacions segons les quals el mes passat les persones que viuen en països de l'G7 tenien 77 vegades més possibilitats de rebre una vacuna que les que viuen en països més pobres.





Vacuna contra el Covid-19 @ep





En conjunt, al maig ,els països del G7 estaven vacunant a 4,6 milions de persones a el dia, la qual cosa vol dir que, si aquest ritme es manté, el 8 de gener de 2022 tota la població d'aquests països estaria vacunada. En canvi, amb el ritme de vacunació actual - 63.000 persones a el dia - els països de renda baixa necessitaran 57 anys per assolir el mateix nivell de protecció.





"Resulta obscè que el Regne Unit, Alemanya i altres països rics amb capacitat per vacunar la seva població impedeixin als països pobres produir les dosis de vacunes que necessiten per salvar vides", afirma Iñigo Macías, responsable d'investigacions d'Oxfam Intermón, per a qui és "trist" que els països en desenvolupament no hagin de dependre de COVAX, o de la bona voluntat de la indústria farmacèutica.





"Els dirigents del G7 han d'aprofitar aquest moment per situar-se al costat correcte de la història, i donar suport plenament l'alliberament de les patents de les vacunes, que ja compta amb el suport de més de 100 països. Pot ser que els membres del G7 tinguin les vacunes que necessiten, però pràcticament tota la resta de el món no, i aquestes persones estan pagant la protecció de les patents amb la seva vida ", continua Macías.





Alguns membres del G7 al·leguen per no donar suport a l'alliberament de patents haver fet la seva part comprometent o bé dosis de vacunes o bé fons per a la iniciativa COVAX, creada per facilitar l'accés dels països en desenvolupament a les vacunes contra la COVID-19 que, però, no està complint el seu propòsit. A finals de maig, la iniciativa COVAX havia subministrat menys d'un terç de les vacunes compromeses, i l'Aliança alerta que, a el ritme actual, a finals d'any probablement tan sols haurà arribat, en el millor dels casos, a el 10 per cent de la població dels països en desenvolupament.





QUATRE MESOS SENSE ALLIBERAR PATENTS, 1 MILIÓ DE MORTS





Així mateix, adverteixen que més d'un milió de persones han mort a causa de la COVID-19 des de l'última reunió del G7 al febrer. En aquesta trobada, els dirigents d'aquests països van manifestar, "de manera imprecisa", el seu compromís d'incrementar el subministrament mundial de vacunes, però en últim terme no van donar suport de forma unànime l'exempció de les normes de propietat intel·lectual que protegeixen les vacunes, ni tampoc la inversió per produir vacunes als països en desenvolupament, dues mesures que permetrien marcar la diferència.





Coincidint amb la reunió dels ministres de Sanitat del G7, que se celebrarà aquest dijous, abans de la cimera de líders del G7 que tindrà lloc la setmana que ve, l'Aliança People 's Vaccine, de la qual forma part Oxfam Intermón insta el G7 a no fer més promeses buides i deixar de defensar els interessos de les empreses farmacèutiques per a, en canvi, adoptar mesures urgents per acabar amb l'enorme bretxa de vacunació entre els seus països i els països més pobres.





Fatima Hassan, fundadora i directora de la Health Justice Initiative a Sud-àfrica, afirma que "des de l'última reunió de líders del G7, han mort vuit persones per minut". "Estem parlant de més d'un milió de vides perdudes. Mentrestant, uns pocs països, entre els quals es troben el Regne Unit i Alemanya, segueixen bloquejant les propostes per suspendre les patents de les vacunes i tractaments contra la COVID-19, cosa que permetria que qualsevol empresa productora qualificada de el món fabriqués les vacunes, no només un grapat de grans empreses farmacèutiques europees i nord-americans ", afegeix.





"Independentment de les seves promeses i compromisos, si el G-7 no dóna suport a les mesures per acabar amb els monopolis de les vacunes contra la COVID-19, a la pràctica segueix permetent que siguin les grans farmacèutiques qui decideixen qui viu i qui mor", afirma.





Intermon Oxfam assenyala que dels països del G7, tan sols Estats Units dóna suport a la proposta presentada a l'OMC per suspendre els drets de propietat intel·lectual de les vacunes. El Regne Unit i Alemanya s'oposen, mentre que el Canadà, França, Japó i Itàlia miren a una altra banda, tot i que l'opinió pública s'ha mostrat molt favorable la idea.





Mentrestant, segons les enquestes, el 70 per cent de la població dels països del G7 considera que els seus governs haurien de garantir que les empreses farmacèutiques comparteixen les seves fórmules i tecnologies, per tal que productors qualificats de tot el món puguin incrementar el subministrament de vacunes .





Davant d'aquesta situació, Mohga Kamal-Yanni, assessor sènior sobre polítiques de salut de l'Aliança People Vaccine, assenyala que "el G7 ha de prendre mesures per obligar les farmacèutiques a compartir els coneixements científics i les tecnologies de les vacunes amb proveïdors qualificats de països en desenvolupament, per tal de maximitzar el subministrament".