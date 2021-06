Cuba fa un pas històric cap a l'obertura econòmica i autoritza la creació de petites i mitjanes empreses

Miguel Díaz-Canel, president de Cuba @ep





El Govern de Cuba ha autoritzat aquest dimecres la constitució de micro, petites i mitjanes empreses (mipimes) tant en el sector públic com en el privat, tot i que se'ls ha exclòs d'alguns sectors estratègics.





El primer ministre cubà, Manuel Marrero, ha detallat en una reunió de Consell de Ministres que les empreses privades poden constituir sempre que no es trobin en el llistat d'activitats prohibides per al sector privat.





D'aquesta manera, les noves mipimes cubanes no podran dedicar-se, entre d'altres àmbits, a el sector de la salut, a el de les telecomunicacions o l'energia, que són considerats estratègics pel règim cubà.





Les noves societats tampoc podran dedicar-se a algunes activitats que sí que estan permeses per a treballadors per compte propi en el país, com la de programador informàtic, traductors i intèrprets, veterinaris per a animals domèstics, dissenyadors certs tipus de consultories, entre d'altres.





Les mesures s'emmarquen en la creixent crisi econòmica de país caribeny, que s'ha fet créixer amb l'arribada de la pandèmia i van portar a una contracció de l'11% del PIB el 2020. Si bé el règim de Miguel Díaz-Canel no ha emprès reformes estructurals , sí que ha fet passos en el reconeixement d'altres actors en l'economia. En aquest sentit, el Govern cubà va prometre alliberar el sector privat el passat mes de febrer.





El president Díaz-Canel ha explicat que amb aquesta decisió s'està aprovant com ordenar els actors que intervenen en l'escenari econòmic. Així mateix, ha indicat que la decisió de reconèixer a aquests nous actors traurà "a l'Estat d'activitats que no són fonamentals en el desenvolupament econòmic".





"Necessitem que el sector estatal sigui més proactiu, que sigui més eficient, que es sacsegi una mica de la inèrcia, que sigui més innovador. Aquí tot el que sigui ineficient, el que sigui corrupte i il·legal; tot el que tingui una dinàmica de treball i tot el que no sigui innovador i proactiu, és nociu, sigui estatal o sigui no estatal ", ha afegit Díaz-Canel en declaracions recollides per 'Diari de Cuba'.





Marrero ha aclarit que, malgrat l'obertura econòmica, "l'empresa estatal és el subjecte principal de l'economia", advertint que l'ampliació d'activitats de les formes no estatals de gestió (empreses privades) no condueixen a un procés de privatització. "Hi ha límits que no es poden sobrepassar", ha sentenciat.