La delinqüència a Barcelona va disminuir un 80% durant el confinament

La delinqüència urbana va disminuir un 80% a Barcelona durant el confinament per coronavirus, segons un estudi en què ha participat la directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la Universitat de Barcelona (UB), Noemí Pereda.





Mossos d'Esquadra demanen documentació - Europa Press





El treball, publicat a la revista 'Nature', ha comparat els efectes de les polítiques de confinament en els nivells de criminalitat de 26 ciutats de 23 països de tot el món, a partir de les dades recollides per la policia, segons un comunicat aquest dimecres.





Els investigadors van tenir en compte sis tipus de delictes: agressió --sense incloure la violència intrafamiliar--, robatori, robatori a domicilis, furt, robatori de vehicles i homicidi, sent aquest últim el delicte que menys va disminuir durant el confinament a les ciutats estudiades .





Els resultats mostren que Barcelona, l'única ciutat espanyola que forma part de l'estudi, és un dels llocs on més es va reduir la delinqüència durant el període estudiat, juntament amb Lima (Perú) i Mendoza (Argentina).





El treball ha estat liderat per l'Institut de Criminologia de Cambridge (Regne Unit) i la Universitat d'Utrecht (Països Baixos) i ha tingut la participació de 26 institucions de recerca de diferents països.





El treball també està signat pel doctor en Dret i Societat, psicòleg, criminòleg i membre dels Mossos d'Esquadra, Raül Aguilar, que ha assessorat tècnicament a Pereda en l'anàlisi de les dades de criminalitat a Barcelona.





REDUCCIÓ GENERALITZADA





L'estudi indica que, de mitjana, es va produir una reducció global de la criminalitat del 37% en totes les ciutats analitzades: sobretot en furts (-47%) i robatoris (-46%), seguit dels robatoris de vehicles (- 39%), agressions (-35%), robatori a domicilis (-28%) i homicidis (-14%).





Segons han explicat els autors en l'article, els efectes més importants s'observen en els delictes que impliquen la convergència de delinqüents i víctimes en l'espai públic, ja que "es van reduir les oportunitats de cometre delictes".





També "moltes menys víctimes potencials passaven temps en espais com ara zones de centre de les ciutats, on hi ha concentracions d'empreses i llocs d'oci", han argumentat els investigadors.