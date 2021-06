Dos megaparcs eòlics marins a Galícia amb gairebé 1.000 megawatts, sol·licita Iberdrola a Madrid

Iberdrola acaba d'iniciar el tràmit davant el Ministeri per a la Transició Ecològica per instal·lar dos grans parcs eòlics marins a Galícia.





És un moviment empresarial històric, ja que és la primera vegada que es demana l'autorització per aerogeneradors al mar al país. La potència total és més del doble de la que subministrava al seu dia la tèrmica de Meirama.





En concret, els plans són per a dos parcs de 490 megawatts a la costa de San Cibrao (Cervo, Lugo) i Sant Brandán. Iberdrola va lliurar els projectes al Ministeri el 27 de maig, segons figura en la documentació oficial a la qual va tenir accés Galiciapress.





Arxiu - El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, al parc eòlic marí de West of Duddon Sands a Escòcia







La potència d'aquests dos plans de parcs és enorme comparat amb el que estem acostumats per aquí. La majoria dels parcs eòlics terrestres a Galícia es mou sobre entre els 20 i 30 megawatts de potència. Els parcs de més de 50 megawatts són minoria i els de més de 100 megawatts, com el que pretén fer Greenalia prop de Fragas do Eume, excepcionals.





Les dues noves peticions figuren a nom d'Iberdrola Renovables Galícia, SA, una filial del grup amb seu social a Rúa, Valdeorras '





Iberdrola va anunciar fa mesos que es proposava començar a desenvolupar l'eòlica al mar a Canàries, Andalusia i Galícia. Per ara, al registre del Ministeri figuren altres projectes a Canàries, però no a Andalusia.





¿SAN CIBRAO I Punta Langosteira?

Segons va indicar en el seu dia Economia Digital, Iberdrola planejava connectar el seu eòlica marina gallega als punts d'evacuació de la xarxa elèctrica a As Pontes i Sabón (La Corunya). El projecte de Sant Cibrao encaixa amb la connexió a As Pontes.





Més dubtes hi ha sobre la ubicació de parc eòlic marí de Sant Brandán, topònim inexistent o semidesconegut a la costa gallega i nom que denomina a una illa mítica del folklore celta.





GREENALIA, INDITEX I NAVANTIA SÓN ALTRES ACTORS DEL SECTOR

Amb tot, de connectar-se a punt d'evacuació del corunyès polígon de Sabón, és possible que Iberdrola planegi ubicar a la zona de Punta Lagosteira, el port exterior de la Corunya, on Inditex Renovables ja ha demanat la concessió administrativa per a desenvolupar un projecte d'instal·lació de tres aerogeneradors a l'esplanada de Llevant del Port Exterior . Galiciapress va contactar amb Iberdrola per aclarir la ubicació d'aquest segon projecte, però encara no ha rebut resposta.





El projecte d'Iberdrola és molt més ambiciós, a l'ésser un projecte flotant i de major calibre. Segons fonts del sector energètic gallec consultades per Galiciapress, els 980 megawatts que demana Iberdrola suposen més del doble de l'energia del que en el seu moment generava Naturgy a la difunta planta tèrmica d'As Encrobas i Meirama, a Cerceda. Amb l'avantatge de ser energia renovable que a més és menys irregular que l'eòlica terrestre, a l'ésser el vent al mar més constant.





A la caça de FONS EUROPEUS POST PANDÈMIA

Pel que s'assemblen les iniciatives d'Inditex i Iberdrola és que els dos probablement demanin ajudes dels fons Next Generation de la Unió Europea.





La posada en marxa de l'eòlica marina pot ser una gran notícia per a alguns sectors de l'economia gallega. Per exemple, per les drassanes de Navantia a Ferrolterra, que ja tenen experiència en construir les bases per als aerogeneradors.





Amb no tan bons ulls pot ser que rebin la notícia altres sectors, com la de marisc o la pesca. La possible interferència dels molins al mar amb el litoral i els mariscs- que donen feina a milers de persones al país- és un dels factors que expliquen que Galícia encara no s'hagi llançat a aquest subsector.





No obstant això, l'arribada dels fons europeus després de la pandèmia ha desencadenat els primers moviments empresarials en ferm.





Fins ara només hi havia declaracions públiques. Per exemple, la gallega Greenalia també va anunciar la intenció de construir un parc eòlic marí al país -molt més petit, això sí, de 50 megawatios- i té diversos en projectes a Canàries. Amb tot, Iberdrola s'ha avançat i és la primera a convertir els anuncis mediàtics en un projecte concret sobre el paper.