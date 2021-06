Cs opina que la seva campanya pel 4-M va ser "molt positiva" malgrat perdre molts vots

Aquest divendres a les 11: 00h Cs té una cita important: es reuneixen els seus 125 consellers generals amb els integrants del Comitè executiu i els coordinadors autonòmics. S'espera que exposin futurs canvis tant a nivell organitzatiu com estratègic arran dels mals resultats en les darreres eleccions.





@EP





No obstant això, El Independiente ha tingut accés al document que presentarà el partit, i ha pogut saber que als taronges els falta fer una mica d'autocrítica. A les trenta pàgines, enalteixen la tasca de la direcció del partit i no esmenten els desastres electorals del 14-F ni del 4-M. És més, destaquen que les iniciatives en les campanyes, sobretot en la del 4-M, van ser "molt positives", ja que es van arribar a mobilitzar més de 800 participants i 1.300 apoderats.





Això ha portat al fet que alguns membres del Consell General s'enfadin, ja que aquest document "no reflecteix tota la realitat". Part dels membres asseguren que necessiten canvis i noves estructures i per això ho proposaran aquest divendres quan tinguin l'oportunitat de participar en la tanda de precs i preguntes.





Però tot i amb això, des del partit d'Arrimadas tenen clares dues coses que volen fer en un futur proper: la primera és fer una convenció entre el 17 i 18 de juliol i la segona és realitzar una gira per les 17 comunitats autònomes per "enfortir el centre liberal a Espanya". Després d'això, que sembla ser el més important per a ells, citen també altres propostes com "fomentar accions comunicatives els caps de setmana per part de Comitè Permanent" o "reforçar la comunicació interna entre afiliats i simpatitzants".