Un home s'entrega després de presumptament matar la seva parella a Porqueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va acudir aquest dimecres a la nit a la comissaria de Banyoles (Girona) i va confessar haver matat presumptament la seva dona, a la que van trobar morta a casa a Porqueres (Girona).





El cos presentava signes de violència i els agents investiguen les causes de la mort, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dijous.





L'home es va presentar a comissaria per confessar el crim cap a les 22.00 hores, després del que els Mossos i efectius de el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a la casa on hi havia la dona; allà van certificar la seva mort.