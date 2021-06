Podrà tornar Puigdemont a Espanya després que la justícia europea li hagi tornat la immunitat?

L'advocat Gonzalo Boye ha sostingut que la decisió de Tribunal General de la Unió Europea (TUE) d'aixecar temporalment la suspensió de la immunitat com a eurodiputat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont --a qui representa-- avala que pugui entrar i moure " lliurement "per Espanya i per la resta de països de la UE.





Carles Puigdemont @ep





No obstant, ha recomanat a Puigdemont no viatjar a Catalunya perquè està convençut que Espanya no aplicarà aquesta interpretació, ha explicat en una entrevista a Rac1.





Al seu entendre, la decisió cautelar del TUE de retornar la immunitat a Puigdemont i als també eurodiputats de Junts Clara Ponsatí i Toni Comín --que l'Eurocambra va aixecar en resposta a el suplicatori del jutge instructor de la causa de l'1-O, Pablo Llarena- - "és en contra de l'Tribunal Suprem", no contra el Govern ni contra el Parlament Europeu, ha dit.





"No tinc cap dubte que el president Puigdemont va tornar a Catalunya molt abans del que altres voldrien. De fet, la data em sembla irresponsable dir-la, però portem tres anys i mig treballant en aquesta direcció", ha afirmat.





Boye també ha reclamat que Espanya "participi de la UE de manera plena i no selectiva, que no només participi per als fons de cohesió sinó també per a la implementació dels drets humans".