Israel pone fin a la era Netanyahu con una coalición de partidos

El líder del centrista Yesh Atid, Yair Lapid, ha aconseguit formar govern a Israel poc abans de la mitjanit d'aquest dijous, hora límit. D'aquesta manera es posa fi a l'era del primer ministre, Benjamin Netanyahu, que ha ocupat el càrrec durant els últims dotze anys.





Yair Lapid, a la izquierda @ep





Lapid ha aconseguit un acord amb el líder del partit de dretes Yamina, Naftali Bennett, qui serà el primer ministre durant els propers dos anys. Després serà reemplaçat pel dirigent de Yesh Atid, segons han fixat en acord, tancat també gràcies a la rúbrica del president de la Llista Àrab Unida, Mansur Abbas.





Lapid n'ha informat formalment el president sortint, Reuven Rivlin: "Els dono la meva paraula que aquest govern treballarà al servei de tots els ciutadans d'Israel, els que el van votar i els que no. Respectarà els seus oponents i farà tot el possible per unificar i unir totes les parts de la societat israeliana".





La coalició estarà formada per una amalgaba diversa de partits, com Blau i Blanc, el Partit Laborista, Israel Beiteinu, Meretz, i Nova Esperança, amb qui han acordat repartir el càrrec del fiscal general, legalitzar l'ús del cànnabis i evitar la construcció palestina a l'Àrea C de Cisjordània, controlada ara per Israel. També rebrà les carteres de Justícia, Educació, Construcció i Comunicacions.





L'encara president d'Israel fins al 9 de juny ha felicitat a través de Twitter a Lapid i a la resta de líders presents en l'acord pel pacte per formar govern i s'ha mostrat confiat que la Knesset --el Parlament israelià-- es reunirà "al més aviat possible perquè el govern sigui ratificat com ho requereix la llei".





Moments abans, la premsa israeliana havia avançat que s'havia arribat a un pacte, publicant una fotografia dels tres líders signant l'acord que finalment traurà a Netanyahu del càrrec.





Abbas ha admès que "la decisió va ser difícil i va haver-hi diverses disputes, però era important arribar a acords". El líder de la Llista Àrab Unida ha fixat diverses condicions per rubricar el document, entre elles no derogar la llei Kaminitz, una legislació amb la qual s'augmenten els mecanismes legals contra les construccions illegals, que tot i així no s'aplicarà fins a després 2024, i la detenció durant els propers mesos d'edificis al Negev, al sud del país.





REACCIONS A ISRAEL





El ministre de Defensa, Benny Gantz, ha celebrat el pacte: "Aquesta és una nit de gran esperança. Felicito els meus socis en el bloc del canvi i li desitjo un gran èxit a l'Estat d'Israel", ha escrit a Twitter. El ministre, que podria mantenir el seu càrrec al proper govern, ha adjuntat al missatge una foto en un avió amb destí als Estats Units.





"Vaig ara als Estats Units per a una reunió molt breu i important. Estic convençut que podré abordar les necessitats de seguretat d'Israel allà, i que finalment podrem formar un govern de canvi que treballarà per la unitat i curació de la societat israeliana", ha dit.





Així mateix, l'exministre de Defensa d'Israel Moshe Yaalon ha felicitat "els líders de la coalició del canvi". "Felicitacions a Lapid, Bennett i altres líders per completar aquesta important etapa per posar al país de nou en el seu camí", ha dit en el seu compte de Twitter.





Altres líders de la coalició, com Nitzan Horowitz del partit Meretz, ha felicitat els demés socis a través de les xarxes socials". "Al govern que està en camí!", ha exclamat.





Per contra, líders de partits d'extrema dreta com Itamar Ben Gvir o Bezalel Smotrich, de Sionisme Religiós, han criticat la coalició. Miki Zohar, de Likud, ha expressat la seva decepció i ha instat la líder de Yamina, a la número dos, Ayelet Shaked, i a Gideon Saar, de Nova Esperança, a sentir vergonya. "L'esquerra celebra, però aquest és un dia molt trist per a l'Estat d'Israel", ha dit Zohar en el seu compte de Twitter.