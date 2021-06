A Emilio Aragón li agradaria gravar un retrobament de Médico de Familia

@EP





Emilio Aragón torna a la televisió i aprofitant les entrevistes que ha realitzat, ha volgut mostrar el seu desig de gravar un retrobament de Médico de Familia. No seria la primera sèrie que torna a la petita pantalla. De fet, és una cosa que ja ha passat amb sèries com Los hombres de Paco, Física o Química, El Internado o la internacional Friends.





Així, l'actor va assegurar que "seria bonic i segurament fer un capítol especial de retrobament seria interessant. Les coses ben fetes són boniques i hi ha un públic expectant davant aquest tipus d'esdeveniments ", va declarar durant la presentació de BSO





Això sí, ha avançat que no li agradaria que aquest retorn fos una còpia del que va ser la sèrie en el seu moment. "El que no es pot fer és fer el mateix d'aquella època perquè no tindria sentit. Una reunió estaria bé, però seria fer una cosa com els de Friends", va explicar.