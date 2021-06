Begur se suma a les platges sense fum i prohibeix fumar en tres

Begur s'ha sumat a Barcelona i també ha avançat que aquest estiu no es podrà fumar en tres de les seves platges. Així, la d'Aiguablava, Platja Fonda i Sa Tuna seran platges sense fum per tractar de protegir la salut dels usuaris i també el medi ambient.





Pixabay





Tot i que es pretén que la mesura entri en vigor aquest estiu, encara no té data concreta. No obstant això és una decisió ferma i s'espera que en els pròxims dies es posi en pràctica.





"S'ha començat per aquestes tres platges perquè són les més petites i és on hi ha més proximitat entre usuaris", ha informat el regidor de platges Eugeni Pibernat. Però l'Ajuntament de Begur vol anar ampliant a poc a poc la llista de platges sense fum fins que aquesta mesura els afecti a totes.