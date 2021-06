El descarrilament d'un tren de FGC a Sarrià provoca interrupcions en el servei

Tren d'FGC @EP





El descarrilament a la tarda d'aquest dimecres d'un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sense passatgers a l'estació de Sarrià ha provocat alteracions en els horaris i el tancament d'alguna de les línies.





Segons expliquen fonts de l'empresa a TOT Barcelona, una roda del tren va sortir de carril i va inutilitzar una via. A causa d'aquesta incidència, s'han hagut de reestructurar els horaris d'algunes línies i s'ha interromput temporalment la circulació de les línies L6 Sarrià i L12 Reina Elisenda.









Segons expliquen alguns mitjans, el tren descarrilat anava buit i, per tant, no s'ha registrat cap ferit per l'incident. De moment, el tren segueix encallat a la via i encara no se sap quan es podrà retirar.