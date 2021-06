EUA ofereix 5,7 milions d'euros per informació sobre el líder d'Al-Qaida al Magrib

El programa de Recompenses per la Justícia de el Departament d'Estat dels Estats Units ofereix una recompensa de fins a 7 milions de dòlars (uns 5,7 milions d'euros) per informació que condueixi a la ubicació o identificació del líder d'Al-Qaida al Magrib Islàmic (AQMI), Abu Abayda Yusuf a l'Anabi.





En un comunicat, el Departament d'Estat ha recordat que al novembre de 2020, AQMI va anunciar a Al Anabi, un ciutadà algerià també conegut com Yazid Mubarak, com el nou líder de el grup després que l'anterior i primer emir d'AQMI, Abdelmalek Droukdel , fos assassinat al juny de 2020.





"Al-Anabi ha promès lleialtat a el líder d'Al-Qaida, Aiman al Zawahiri, en nom d'AQMI i s'espera que tingui un paper en la gestió global d'Al-Qaida com ho havia fet Droukdel", ha incidit el departament, per precisar que Al-Anabi ha estat anteriorment "líder de Consell de Notables d'AQMI i va servir en el Consell de la Xura d'AQMI", així com s'ha "exercit com a cap de Mitjans d'AQMI.





El 9 de setembre de 2015, el Departament d'Estat d'Estat Units va designar a A l'Anabi com Terrorista Global Especialment Designat sota l'Ordre Executiva 13224 i el 29 de febrer de 2016, va ser inclòs en la llista de sancions de l'ONU.





A més, el Departament d'Estat ha subratllat que AQMI, anteriorment conegut com a 'Grup Salasta per a la Predicació i el Combat (GSPC)', és "responsable del segrest i assassinat de nord-americans" i que va ser declarat terrorista Global Especialment Designat el 23 de setembre de 2001.





Així mateix, va designar a el grup com Organització Terrorista Estrangera el 27 de març de 2002, abans que al setembre de 2006 l'organització s'unís oficialment Al Qaida i es rebautitzés com Al Qaida al Magrib Islàmic.