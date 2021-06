Alerten d'una campanya de phishing suplantant Ibercaja per robar dades bancàries d'usuaris

L'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) ha alertat d'una nova campanya de tipus phishing que suplanta la identitat d'Ibercaja per fer-se amb les dades bancàries dels usuaris.





Segons ha comunicat l'organisme, dependent de l'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), els ciberdelinqüents envien un correu que simula ser d'Ibercaja amb l'assumpte "A partir del 2021.05.31 No pot utilitzar el seu compte". En el cos, indiquen als usuaris que d'activar el nou sistema de seguretat web i, per això, han de fer clic en un enllaç que redirigeix a una web falsa on se sol·licita als usuaris les seves credencials bancàries.





Exemple de l'correu fraudulent. | Imatge: OSI







Si s'introdueixen les dades en aquesta web, la pàgina sol·licita la signatura electrònica i, posteriorment, una suposada clau que es rep per SMS al mòbil. Si es tecleja aquesta clau, la pàgina dóna un error, però posteriors intents redirigeixen a l'usuari a la web legítima d'Ibercaja. En aquest moment, els ciberdelinqüents ja han obtingut la informació de la seva víctima.





L'OSI insta els usuaris a que extremin les precaucions davant correus d'origen sospitós, especialment si contenen arxius adjunts o enllaços externs a les pàgines d'inici de sessió.