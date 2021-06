VÍDEO: atropellen a una menor a Biscaia per gravar un desafiament per a xarxes socials

Un grup d'amigues de prop de 14 anys passejava pels carrers de Biscaia quan van decidir gravar un vídeo per les seves xarxes socials: el repte consisteix a empènyer a algú contra altres persones per provocar un xoc entre elles. No obstant això, a les noies no els va sortir bé i una d'elles va estar a punt de morir atropellada.





Al vídeo que grava una de les amigues es pot veure com empenyen a la menor contra una parella que passava pel carrer. Però aquests es van apartar i la noia, en lloc de xocar amb ells, va caure a la carretera just en el moment en què passava un cotxe. Les joves, a l'adonar-se que la seva amiga havia estat atropellada, van començar a cridar.





Els fets van passar a les 19:45 hores de diumenge. Després de l'accident, es van desplaçar fins allà patrulles de l'Ertzaintza i de la Policia Local, a més de tres ambulàncies que van portar a la menor, que estava conscient, a l'hospital.